Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Новый аэропорт Стамбула станет крупнейшим в мире На этой неделе в Стамбуле прошла церемония открытия нового международного аэропорта, который в перспективе сможет обслуживать до двухсот млн пассажиров в год

В минувший понедельник в Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта, который в будущем должен стать крупнейшим в мире, сообщает агентство Anadolu. Новой воздушной гавани присвоено название "Аэропорт Стамбула". Ожидается, что после реализации всех этапов проекта он станет самой большой воздушной гаванью в мире. "После открытия первого этапа аэропорт сможет обслуживать до 90 млн пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повысится до 150 млн, а при необходимости будет доведен до 200 млн пассажиров", — отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия. Турецкий лидер отметил, что "потоки авиасообщения между континентами изменятся, поскольку Стамбул превратится в крупный транспортный центр". Он также выразил надежду на то, что открытие нового аэропорта принесет пользу не только Турции, но и всему миру. Кроме того, президент Эрдоган сообщил, что после того, как новый аэропорт начнет работу в полном объеме, расположенный в Стамбуле Международный аэропорт им. Ататюрка будет закрыт для коммерческих рейсов. 31 октября авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять из нового аэропорта несколько рейсов в день по пяти направлениям: Анкара, Анталья, Баку, Эркан и Измир. Полноценный запуск аэропорта пока запланирован на 31 декабря этого года. «Turkish Airlines начинает новую захватывающую главу сегодня, когда мы переезжаем в наш новый дом в аэропорту Стамбула. Новый хаб нашего национального авиаперевозчика играет важную роль в стратегии будущего роста Turkish Airlines и будет предлагать безукоризненный сервис пассажирам как во время наших международных, так и внутренних перелетов», - заявил на церемонии открытия председатель правления Turkish Airlines г-н Мехмет Илькер Айджи. Новый аэропорт расположен примерно в 40 км к северо-западу от центра Стамбула на берегу Черного моря. До аэропорта в первое время можно будет добраться из Стамбула на автобусах, время в пути составит более часа. Линию метро из центрального района Gayrettepe планируется запустить в 2020 году, после этого время в пути составит около 30 минут. В рамках первой очереди введен в эксплуатацию терминал площадью 1,4 млн кв. метров. Первоначально в аэропорту будут работать две взлетно-посадочные полосы, в перспективе их число возрастет до шести. В аэропорту планируется разместить более 500 стоек регистрации, 228 кабин паспортного контроля, 143 телетрапа, открытую и закрытую парковки на 70 тыс. автомобилей. Как ожидается, все этапы строительства будут реализованы до 2023 года. В 2017 году услугами аэропорта имени Ататюрка воспользовались 63,7 млн человек, что почти в два раза больше результата 2010 года. В Стамбуле сейчас действует еще один аэропорт — им. Сабиха Гёкчен. В 2017 году он обслужил 31,3 млн пассажиров. Отметим, что, по итогам 9 месяцев, в Турции зафиксировано 5,12 млн туристических прибытий из России, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8,9% больше, чем за весь 2017 год. Россия по-прежнему является лидером иностранного турпотока в Турцию, ее доля составляет 16,09%. Всего Турцию за 9 месяцев посетили 31,8 млн иностранных туристов, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Иностранные туристы в период с января по сентябрь чаще всего посещали курорты провинции Анталья – 10,65 млн иностранных туристов, Стамбул (10,11 млн), провинции Эдирне (2,91 млн), Мугла (2,44 млн) и Артвин (1,9 млн). /TOURBUS.RU

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