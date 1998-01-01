Новости Горячие новости СК «Якорь», оформившая фингарантии для 450 туроператоров, лишена лицензии/ Туристы с чешскими визами могут не попасть в эти выходные в Прагу из-за отмены рейсов «Якутии»/ Российская туристка попала в тюрьму за попытку въезда на Северный Кипр

СК «Якорь», оформившая фингарантии для 450 туроператоров, лишена лицензии Банк России с 1 ноября отозвал лицензии на осуществление страхования у СК «Якорь» в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, говорится в сообщении регулятора. По данным ЦБ, страховщик «не соблюдал требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов». В сообщении регулятора подчеркивается, что страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства. По данным единого федерального реестра туроператоров, всего в нем по состоянию на 2 ноября состоят 4349 туроператоров. У 450 из них финансовая ответственность застрахована в СК «Якорь». Согласно закону о туристской деятельности, этим компаниям нужно найти нового страховщика в течение 45 дней. Действие лицензий СК «Якорь» было приостановлено 12 октября. Страховщик должен был в течение пяти дней устранить нарушения. В компанию назначена временная администрация сроком на шесть месяцев. Туристы с чешскими визами могут не попасть в эти выходные в Прагу из-за отмены рейсов «Якутии» Как сообщает РСТ, Росавиация запретила «Якутии» выполнять международные рейсы с 5 ноября. В том числе под ограничение попал рейс 763/764 Краснодар – Прага – Краснодар, который должен был летать до 24 марта 2019 года, а также 767/768 по тому же маршруту на праздничные даты 29 декабря 2018 года, 3 и 9 января 2019 года. Теперь стало известно, что очередной рейс в Прагу из Краснодара 4 ноября выполнит авиакомпания «Якутия», а обратно туристов будет вывозить уже другой перевозчик, который должен быть определен Росавиацией сегодня. Он же, скорее всего, заменит «Якутию» и на остальных рейсах программы. По информации туроператоров, этот маршрут Росавиация уже передала «Уральским авиалиниям». Перевозчик их вполне устраивает, но в отличие от «Якутии», которая летала по воскресеньям, у «Уральских» рейсы – по субботам. Первый день открытия визы в Чехию – дата вылета. Соответственно, если рейс переносится на день раньше, то паспортный контроль туристов не пропустит. Московские и краснодарские компании, которые держали блоки на еженедельном рейсе «Якутии», обратились в чешское консульство, в том числе письменно, с просьбой помочь в этой форс-мажорной ситуации – на один день сдвинуть дату заезда. Однако, по информации РСТ, консул Чехии Павел Валовы на просьбу турфирм ответил коротко: туристы могут повторно подавать платные заявления на визу. Однако многие туристы, даже если захотят все оформить заново, уже просто не успеют к дате вылета в Прагу. РСТ надеется, что Росавиация примет сегодня решение, которое устроит и авиационный, и туристический рынок. По данным РСТ, ведомство в курсе визовой проблемы пассажиров «Якутии». Российская туристка попала в тюрьму за попытку въезда на Северный Кипр Туристку из Санкт-Петербурга Ирину Широкобокову посадили в кипрскую тюрьму за попытку попасть на территорию Северного Кипра. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook, на которую ссылается «Интерфакс». "Я полетела на Кипр на несколько дней, чтобы отдохнуть. У меня были билеты туда и обратно, двухлетняя шенгенская виза, оплаченный номер в гостинице. Прилетела я в Южный Кипр, а жить собиралась на Северном. Однако меня необоснованно задержали на границе, посадили в тюрьму, шантажировали и угрожали сложностями при посещении любых стран Евросоюза", — рассказала россиянка. По словам туристки, ее выпустили только после подписания некоего обязательства об оплате собственной депортации в Россию. Паспорт туристке вернули на борту рейса в Москву, на который ее отвели под конвоем. По прибытии в Россию девушка обратилась в МИД РФ, где ей подтвердили, что действия кипрских пограничников были незаконными. Также путешественница отметила, что раньше при посещении Северного Кипра у нее не возникало проблем. Напомним, что Турецкая Республика Северного Кипра – непризнанное государство, занимающее северную треть острова Кипр. Прямые авиарейсы в единственный аэропорт Эрджан выполняются только с территории Турции. С территории Южного Кипра можно попасть в Северный на автомобиле или пешком через один из пропускных пунктов. /TOURBUS.RU



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