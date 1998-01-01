Новости Где отметят наши туристы ноябрьские праздники? Эксперты туроператорских компаний, систем онлайн-бронирования и аэропортов рассказали нашему порталу о тенденциях турпотока на предстоящие три праздничных дня

Спрос российских туристов на организованные поездки в ноябрьские праздники вырос в этом сезоне примерно на 10%, а лидирующими направлениями стали Турция, Россия и Таиланд, сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как отметили в АТОР, в 2018 году российские туристы отдают предпочтение более дешевым турам. «Безусловно, одну из ведущих позиций на выездном рынке в начале ноября занимает Турция, поскольку она предлагает отдых по доступным ценам, кроме того, туда регулярно летают чартеры многих туроператоров», — пояснили в ассоциации. В рейтинге зарубежных экскурсионных направлений в ноябре 2018 года лидируют Чехия и Италия, а также страны Прибалтики. В АТОР также рассказали, что в 2018 году спрос на внутренние направления на ноябрьские праздники практически не вырос: «Продажи экскурсионных туров по России на эти даты остались в объемах прошлого года, показав минимальный рост – до 5% в целом по рынку. Это может быть связано как с экономией россиян, которые хотят съездить в отпуск после новогодних праздников, так и с разными датами начала и окончания каникул в школах», — пояснили эксперты. Среди российских направлений по объемам продаж на ноябрьские праздники лидирует Сочи. Затем следуют Крым и Минеральные Воды и экскурсионные направления - Петербург, Москва, Казань и города Золотого кольца. «Времена, когда наши туристы ездили и на майские, и на ноябрьские праздники, и на Новый год – уже в прошлом», – отмечает в этой связи Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин». В пресс-службе туроператора «Интурист» нашему корреспонденту сообщили, что «на ноябрьские праздники пользуется спросом отдых в санаторно-курортных здравницах Сочи. По объёмам бронирований на ноябрьские праздники у нас Сочи догоняет «зимняя» Турция. С ноября наша компания открыла вылеты в Анталью на крыльях S7 из Москвы два раза в неделю. Многие турецкие отели работают круглогодично, имеют крытые бассейны и спа. На этой неделе, к примеру, в Кемере +27С, море также ещё тёплое». В свою очередь, Анастасия Бартоломеева, представитель пресс-службы туроператора «Магазин Путешествий», сообщила нам, «что в основном в ноябре клиенты компании едут на три дня в Санкт-Петербург и в города Золотого кольца». В компании Level.Travel также отмечают, что на первом месте среди тех, кто приобрел ноябрьские туры через этот сервис бронирования, остается Турция. 47% клиентов компании выбрали именно это направление. Средний чек за тур – 48 тыс. руб. Второе место заняла Россия – 19% клиентов и в среднем 22 тыс. руб. за тур. Третье место разделили Чехия (8%) и ОАЭ (8%). Со средними чеками в 53 тыс. и 96 тыс. руб. Четвертое место досталось Кипру - 6% клиентов и средняя стоимость поездки – 79 тыс. руб. Замыкает рейтинг Level.Travel Абхазия – в среднем поездка туда обойдется в 16 тыс. руб. Сервис бронирования отелей Ostrovok, в свою очередь, сообщил нам, что самым востребованным городом для поездок российских туристов в первую неделю ноября стала Прага. При этом в прошлом сентябре Прага занимала лишь пятое место по количеству бронирований на период с 1 по 7 ноября. Второе место в этом году занял Санкт-Петербург, на третьей строчке расположилась Москва. Средняя длительность планируемых путешествий в период с 1 по 7 ноября 2018 года составляет у клиентов компании 2,7 дня, средняя стоимость бронирования в период с 1 по 7 ноября выросла на 30% по сравнению с 2017 годом. По результатам исследования компании Skyscanner, как и в прошлом году, десятку самых востребованных направлений здесь тоже возглавила Прага, хотя интерес к ней снизился почти на четверть (21%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Второе место в рейтинге сохранил за собой Стамбул, прибавивший 36% к популярности, а замкнул тройку лидеров Тбилиси, отвоевавший сразу две позиции (+26%). Также в первую десятку вошли Париж, Милан, Рим, Барселона, Тель-Авив, Дубай и Берлин. Причем максимальный рост спроса продемонстрировал Дубай (+57%), переместившийся с четырнадцатой на девятую строчку. В компании Kupibilet самым популярным зарубежным направлением на ноябрьские праздники стал Стамбул: билеты туда купили 15% клиентов компании. Еще 20% туристов решили провести праздники в Италии, они выбрали Милан и Рим. Пользовались спросом и Стокгольм (12%), Берлин (11%), Париж, Тель-Авив, Афины и Тбилиси (все по 9%). «Востребованы на праздничные даты и перелеты по России. Популярными направлениями внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Самара и Ростов-на-Дону»,— уточнили в пресс-службе. Московский аэропорт Домодедово также назвал нам самые популярные города для отдыха на ноябрьские праздники, среди которых Анталья, Санкт-Петербург и Сочи. Согласно прогнозу аэропорта, в турецкий курортный город с пятницы 2 ноября по воскресенье 4 ноября отправятся 5,3 тыс. пассажиров – это 11,7% от всех вылетающих за рубеж. На втором месте среди международных направлений находится Дубай – почти 3,5 тыс. человек, что составляет 7,6% от зарубежного трафика. За ним следуют Ереван (около 2,5 тыс., или 5,4%) и Минск (порядка 2,4 тыс., или 5,3%). Пятое место занимает Ларнака (2,1 тыс. человек, или 4,7%). Самым популярным российским направлением в Домодедово в ближайшие дни станет Северная столица (7,7% от вылетающих по внутренним маршрутам). На втором месте среди городов России находится Сочи (7,4% от пассажиропотока). Затем следуют Симферополь, Новосибирск и Краснодар. /TOURBUS.RU

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