Новости Финская Лаппеенранта по-прежнему рассчитывает на россиян Программы увеличения российского турпотока на озеро Сайма и в международный аэропорт Лаппеенранты были представлены на прошедшей в Доме Финляндии презентации

В рамках состоявшейся на днях в Доме Финляндии в Петербурге встречи с журналистами и партнерами представители финской Лаппеенранты не скрывали, что очень заинтересованы в восстановлении былого потока туристов из России. А потому предлагают им все новые и новые возможности как для отдыха в регионе озера Сайма, так и использование аэропорта Лаппеенранты в качестве места старта в длительные поездки. Мирка Рахман, директор по туризму и маркетингу города Лаппеенранты, познакомила десятки собравшихся в Доме Финляндии со свежей статистикой. По ее данным, в августе 2018 года в финской Южной Карелии зарегистрировано 77,4 тыс. ночевок туристов (-6% по сравнению с тем же периодом 2017-го), из которых на иностранцев пришлось 28,9 тыс. Первое место среди гостей из-за рубежа занимают россияне, на которых приходится 18,5 тыс. ночевок (это на 13% меньше, чем в 2017-м). И хотя, по словам Мирки Рахман, число заявлений на финские визы в Петербург сократилось на 30%, количество поездок россиян в Финляндию все же возросло (на 2%). «Объясняется это тем, что сейчас многие россияне получают многократные визы сразу на несколько лет, и поэтому у них нет необходимости каждый год получать новую», - оценивает она ситуацию. Что касается туристических новинок, среди них Мирка Рахман назвала маршрут по берегу озера Сайма. «Пеший маршрут Rantaraitti протяженностью семь км подходит всем, включая людей с ограниченными возможностями,. - считает она. - На всем его протяжении установлены скамейки для отдыха, тренажеры, есть и источник с родниковой водой, где можно бесплатно утолить жажду». Кроме того, гостей из России могут привлечь выставка, посвященная 80-летию самой популярной финской ювелирной марки Kalevala Koru, фестиваль классической гитарной музыки «И гитара поет», а также традиционная Рождественская ярмарка, которая пройдет в Лаппеенранте c 7 по 22 декабря. Что касается аэропорта города, то, по словам генерального директора Эйи Йоро, за последний год количество его пассажиров возросло на 575,2%. В 2019-м он расширит сотрудничество с бюджетной авиакомпанией Ryanair и предложит рейсы как в Милан (Бергамо) и Афины, так и по новому маршруту в Салоники, полеты по которому стартуют в апреле следующего года. Эйя Йоро подчеркивает: туристы из России, как и прежде, занимают значительную долю пассажиропотока аэропорта. «Например, в конце мая этого года до 70% от всех пассажиров составляли россияне, которые отправлялись на отдых перед началом каникул», - сообщила она. В аэропорту Лаппеенранты ведут переговоры и о новых рейсах и направлениях. «В частности, Бергамо могло бы быть востребованным круглый год, а спросом, в т. ч. и у россиян, могли бы пользоваться рейсы и в целый ряд других европейских стран», - считает глава аэропорта Лаппеенранты. С учетом интереса россиян к региону финской Южной Карелии, предлагают ряд новинок и автобусные перевозчики. По словам Сергея Яковлева, заместителя генерального директора компании «Северная Пальмира», она открыла регулярный международный автобусный маршрут «Петербург-Выборг-Лаппеенранта-Иматра»: рейсы отправляются два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. А Андрей Волков, директор по маркетингу Ecolines, отметил, что эта компания совместно с администрацией аэропорта Лаппеенранты разработала график движения автобусного маршрута, благодаря которому туристы из России будут заблаговременно прибывать в воздушную гавань, имея все возможности для оформления и посадки на рейс. «Движение по новому маршруту начнется в апреле 2019-го с началом полетов из аэропорта Лаппеенранты, но билеты на автобусные рейсы можно будет приобрести за 3 месяца до старта», – пояснил Андрей Волков. При этом компания предоставляет скидки группам от 6 человек, ряд льгот для студентов и лиц старше 60 лет, а часть мест на каждом рейсе будет реализовываться по специальной стоимости. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка