Новости

TEZ Tour раскрыл секреты своих летних программ-2019

Представители ведущего туроператора поделились своими прогнозами на следующий сезон и рассказали о полетных программах и новых направлениях

Продажи летних направлений-2019 запущены в компании TEZ Tour, - cообщили нам в пресс-службе оператора. Акция раннего бронирования продлится до марта 2019 года. Максимально выгодные предложения со скидками до 50% распространяются на туристические пакеты в 31 страну.

«В предстоящем сезоне компания сделала ставку на востребованность туристического продукта с учетом экономической ситуации и доходов наших туристов, - рассказали в пресс-службе.

- В приоритете выверенная отельная база, правильно спланированные объемы, обеспечение интереса к направлениям, сохранение турпотока и увеличение его на приоритетных туристических рынках».

Рост турпотока в следующем году, согласно ожиданиям, составит около 15% по отдельным направлениям. Лидерами станут Турция и Греция. На эти страны придется около половины всех летних продаж туроператора.

По Турции планируется увеличение в пределах 15-20%, полеты будут осуществляться из 18 российских регионов, отельная база прирастет новыми отелями. В тройке лидеров окажется Кипр. Компания сделала серьезную перезагрузку направления и представит совершенно новый туристический продукт.

Впервые российские туристы получат возможность еженедельно летать в самый южный итальянский регион Калабрия прямыми рейсами из Москвы с июня по октябрь.

Второй сезон сохранится летняя программа на базе гарантированного блока мест в Аджарию. Туристам будет доступен отдых и около 70 отелей на курортах Черного моря. Пляжный отдых дополнит расширенная экскурсионная линейка.

Полетная программа туроператора TEZ Tour будет строиться в сотрудничестве с российскими и зарубежными авиакомпаниями. На сегодня подтверждены программы авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7, «Эгейские авиалинии» «Ямал», Nordstar и iFly.

Летний сезон откроет Турция. Первый рейс в Анталью состоится 30 марта. Испания и Греция будут готовы принимать туристов начиная с 28 апреля, Кипр с 30. Сезон в Болгарии, Сицилии, Сардинии, Калабрии, Грузии стартует в начале июня.

Ожидаемая cредняя продолжительность поездок составит 8 дней/ 7 ночей. Согласно прогнозам, цены на поездки будут близки к уровню прошлого года. Максимальное подорожание составляет около 5-10%. Самые большие скидки предоставили отельеры Турции и Каталонии. Средний чек на летние путешествия - от 30 тыс. рублей на человека.

При этом летние программы пока что были спланированы без учета открытия Египта, отмечают в компании. Представители туроператора полагают, что его открытие вызовет изменение на рынке. В случае необходимости летние программы могут быть оперативно скорректированы.

/TOURBUS.RU