Новости Спрос на «экзотику» оказался в Петербурге меньше, чем ожидалось Эксперты комментируют причины переноса начала ряда полетных программ из Северной столицы на январь

Недостаточная востребованность туров с вылетом из Петербурга по ряду зимних направлений уже привела к необходимости корректировки полетных программ. В частности, запланированный на ноябрь старт полетных программ авиакомпании Nordwind из города на Неве в тайский Бангкок и во вьетнамский Нячанг отложен до начала января 2019 года. Например, ближайший вылет лайнера Nordwind в Нячанг из Петербурга состоится только 4 января 2019 года, а анонсированные ранее полеты из города на Неве в Бангкок теперь должны стартовать только с 3 января. Причина, как считают многие реализующие туры агенты, состоит в дороговизне предложений: наиболее доступные предложения на двоих при продолжительности отдыха в 10-12 ночей (в т. ч. без питания) на тайском направлении, к примеру, стартуют от 100 тыс. рублей, а 10 ночей в более-менее приличной «трешке» во Вьетнаме обойдутся клиенту в 120 тыс. «При этом стоимость отдыха в популярных гостиницах уровня 4* как в Таиланде, так и во Вьетнаме легко пересекает планку в 200 тыс. рублей за двоих при продолжительности в 10-12 ночей, - констатирует Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – С учетом того, что уровень средней предлагаемой работодателями в Петербурге заработной платы составляет всего 42-43 тыс. в месяц, позволить себе отдых по такой стоимости могут немногие». Что, соответственно, и вызвало необходимость корректировки полетных программ. При этом Улугбек Рашидов, глава представительства компании TBS в Петербурге, говорит, что «все равно люди бронируют те популярные зимние «пляжные» направления, которые у нас доступны». «В первую очередь это ОАЭ, Таиланд, Доминикана, Вьетнам и Индия, - отмечает он. – В пору холодов петербуржцы ищут солнца и теплого моря, а других направлений, способных их предоставить, в городе практически не представлено». Часть экспертов убеждена, что замеченное на петербургском рынке снижение спроса к зимней «экзотике» отчасти объясняется и сильной конкуренцией за клиента, которая ведет к «перетягиванию» части туристов к предложениям компаний с вылетом из Москвы. Например, аналогичный по наполнению и продолжительности тур из Москвы во Вьетнам или Доминикану может оказаться на 15-20% дешевле, чем такой же, приобретенный с вылетом из Петербурга. «Если учесть, что разница в стоимости тура в этом случае может достигать 40-50 тыс. рублей, а дорога из города на Неве в столицу на двоих обходится в 10-15 тыс., часть клиентов пытается экономить на отдыхе таким образом, - говорит глава компании «Элит-тревел» Жанна Ямпольская. – К тому же в столице гораздо выше частота рейсов по разным направлениям и всегда есть возможность выбрать именно те даты, которые больше всего устраивают заказчика». Вместе с тем происходящее вряд ли сильно скажется на общем количестве отправляемых из Петербурга в страны «экзотики» туристов. Например, на вьетнамском направлении туристам также доступны путевки ANEX Tour с прямыми перелетами его подконтрольной авиакомпанией Azur Air, а на тайском туры на Пхукет даже более востребованы, чем в Бангкок и Паттайю. Однако эксперты расценивают спад спроса на «экзотику» в самом начале сезона как тревожный звоночек, который говорит об общем спаде покупательской способности потенциальных туристов. /TOURBUS.RU

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