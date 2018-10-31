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01 ноября
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Компания Pay.Travel объяснила свое сообщение о приостановке сотрудничества с Amadeus/ Российские туристы застряли во вьетнамском Нячанге из-за задержки рейса Nordwind/  Россиянка погибла на острове Пхукет при падении с седьмого этажа


Компания Pay.Travel объяснила свое сообщение о приостановке сотрудничества с Amadeus

Вчера компания Pay.Travel  сообщила своим агентам, что  «с 31.10.2018 приостановлен прием платежей в пользу поставщика услуг Amadeus / «Сирена». О возобновлении работы с данным партнером будет сообщено дополнительно».

Данная рассылка вызвала ряд вопросов в профессиональном сообществе.

 

Сегодня пресс-служба  Pay.Travel объяснила, что вчерашняя рассылка была сделана не совсем корректно - в ней не хватает пояснения о том, что решение временное, а его причина – чисто техническая.

 

«Приостановка связана с техническими работами, которые проводятся совместно с компанией «Агент.ру», через которую осуществляется резервирование билетов в «Сирена-Трэвел» и Amadeus.

Обновление займет примерно две недели, после чего сервис вновь будет доступен для агентов»,– прокомментировали ситуацию в  отделе маркетинга и рекламы Pay.Travel.

  

Российские туристы застряли во вьетнамском Нячанге из-за задержки рейса Nordwind

Туристы из Новосибирска застряли во вьетнамском курортном городе Нячанг из-за задержки рейса авиакомпании Nordwind Airlines, сообщает пресс-служба посольства России во Вьетнаме.

«Посольство РФ во Вьетнаме и Генконсульство России в городе Хошимин внимательно отслеживают ситуацию с туристами из Новосибирска, которые в связи с задержкой рейса авиакомпании Nordwind Airlines со вчерашнего дня не могут вылететь в Россию из аэропорта Камрань», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

 

В дипмиссии отметили, что инцидент был вызван технической неисправностью самолета. «По информации представителя принимающей туристической компании «Пегас Туристик», авиакомпания в тот же день вывезла большую часть пассажиров на воздушном судне меньшей вместимости.

При этом те, кто не смог улететь (всего около 60 человек), были размещены в гостиницах города Нячанга и обеспечены питанием», — пояснили в пресс-службе.

 

Оставшиеся туристы смогут вылететь в Новосибирск сегодня, 1 ноября. По словам представителей посольства, жалоб и обращений от путешественников в связи с инцидентом не поступало.

  

Россиянка погибла на острове Пхукет при падении с седьмого этажа

Россиянка погибла в среду на острове Пхукет в Таиланде в результате падения с седьмого этажа, сообщает издание  Phuket News со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейских, 48-летняя Жанна Братанич была обнаружена мертвой возле кондоминиума, где она сняла жилье на три месяца. Женщина скончалась от травм при падении с высоты.

 

Как сообщил журналистам капитан туристической полиции Пхукета Эккачай Сири, его сотрудники были уведомлены об инциденте в 0:55 (20:33 мск среды).

В квартире россиянки найдены лекарства с бирками на русском языке, шприц и сигареты.

 

Полицейские уточнили, что г-жа Братанич прибыла в Таиланд 16 октября по туристической визе и должна была покинуть страну 14 ноября.

Полиция ведет расследование обстоятельств смерти туристки.

/TOURBUS.RU



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