Новости

Лишь 4% россиян отдыхали этим летом в дальнем зарубежье

«Левада-Центр» опубликовал данные всероссийского опроса, посвященного итогам летнего отпускного сезона

Почти каждый пятый россиянин свой летний отпуск в этом году провел дома из-за отсутствия средств на туристические поездки, свидетельствуют данные опроса, опубликованные сегодня на сайте «Левада-Центра».

Согласно этому исследованию, каждый четвертый (24%) россиянин провел свой отпуск летом на даче или на садовом участке. По данным исследования, 18% респондентов никуда не ездили, так как не было средств на поездки.

Согласно данным опроса по той же теме, который проводился "Левада-центром" в июне прошлого года, по финансовым причинам от летних отпускных вояжей решили воздержаться 20% россиян.

18% респондентов нынешним летом использовали свой отпуск для домашних дел (в прошлогодний летний сезон так поступил 21% опрошенных).

На Черноморском побережье Кавказа и в Крыму отдохнули в этом году 8% россиян. Столько же опрошенных планировали в тех же регионах свой отдых прошлым летом.

7% опрошенных использовали свои отпуска минувшим летом, чтобы навестить родственников. 5% респондентов во время летнего отпуска подрабатывали.

Во время летних отпусков 4% россиян побывали в туристических поездках по стране.

Удельный вес респондентов, связывавших свои летние планы с отдыхом за рубежом, незначительно вырос. Минувшим летом за пределами России во время отпуска летом побывали 5% опрошенных, в том числе 4% — в странах дальнего зарубежья и 1% — в странах бывшего СССР. В прошлом году таких респондентов было 4%.

Опрос был проведен 18-24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России.

/TOURBUS.RU

ГДЕ И КАК ВЫ ПРОВЕЛИ СВОЙ ЛЕТНИЙ ОТПУСК/ КАНИКУЛЫ В ЭТОМ ГОДУ?

(респондентам предлагалась карточка с возможными ответами, и они могли выбрать более одного)

На даче/садовом участке 24% Никуда не ездил, так как не было денег на поездки 18 Использовал отпуск для домашних дел 18 На Черноморском побережье Кавказа, в Крыму 8 Ездил к родственникам, друзьям в другой город, село России 7 Подрабатывал 5 В туристической поездке (в России) 4 В странах дальнего зарубежья 4 В странах бывшего Советского Союза (ближнего зарубежья) 1 Другое 5 Летом не был(-а) в отпуске 20%