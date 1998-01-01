Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: В этом году Турцию посетили уже более пяти миллионов российских туристов Туроператоры комментируют последние данные Министерства культуры и туризма Турции о рекордном росте российского турпотока

Согласно только что опубликованной статистике Министерства культуры и туризма Турции, по итогам девяти 9 месяцев в Турции зафиксировано 5,12 млн туристических прибытий из России, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8,9% больше, чем за весь 2017 год. Россия по-прежнему является лидером иностранного турпотока в Турцию, ее доля составляет 16,09%. На втором месте Германия, откуда в Турцию приехали 3,6 млн туристов, ее доля в иностранном турпотоке составляет 11,2%, третье место заняла Великобритания – 1,9 млн путешественников (5,95%). В топ-5 также вошли Болгария (1,7 млн туристов), въездной турпоток из этой страны вырос на 25,2%, и Иран (1,67 млн), откуда приехали на 11,5% меньше путешественников, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре в Турцию приехали 934,1 тыс. российских туристов, что на 18,4% больше, чем в этот же месяц годом ранее. Из Германии приехали 589,8 тыс. путешественников (плюс 12,3%), из Великобритании – 317,8 тыс. человек (+32,1%). Всего Турцию за 9 месяцев посетили 31,8 млн иностранных туристов, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре турпоток вырос на 17,6%, до 4,8 млн прибытий. Иностранные туристы в период с января по сентябрь чаще всего посещали курорты провинции Анталья – 10,65 млн иностранных туристов, Стамбул (10,11 млн), провинции Эдирне (2,91 млн), Мугла (2,44 млн туристов) и Артвин (1,9 млн). Согласно данным Турецкого института статистики (TSI), за 9 месяцев 2018 года доходы от туризма выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $22,9 млрд. Ранее турецкие власти сообщали, что рассчитывают принять 6 млн туристов из России в этом году. В прошлом году Турцию также посетило рекордное число россиян – 4,7 млн человек. Комментируя спрос на турецком направлении, Лариса Аханова, директор пиар-департамента TEZ Tour, заявила нашему порталу: «Спрос на Турцию во время бархатного сезона превзошел все ожидания. Сентябрь и октябрь показали отличные результаты по итогам продаж, можно даже говорить, что высокие даты были в этом году смещены в сторону начала и середины сентября, а не августа. При этом сейчас у нас уже активно идет продажа новогодних программ - туристы «распробовали» зимнюю Турцию по приемлемым ценам. Но перспективы этого направления в зимний период в этом году все-таки связаны с ожиданием открытия Египта. Естественно, что Египет перетянет на себя основную часть туристического потока». В свою очередь, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», сообщила нам, что «спрос на Турцию на конец летнего сезона был очень активный, зима также бронируется стабильно, в том числе бронируются новогодние и каникулярные заезды. Надо отметить, что конец лета и осень всегда востребованы для отдыха в Турции - это прекрасное время, когда уже нет жары, а море еще теплое для комфортного купания. Зимой на морское побережье Турции туристы едут отвлечься от серых промозглых городских будней, позагорать на солнышке и просто подышать морским воздухом, а также воспользоваться выгодными спа-предложениями, цены на которые снижаются практически на треть. Ну и вкусно поесть наши соотечественники тоже любят». /TOURBUS.RU

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