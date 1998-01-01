Новости «Победа» все же получила разрешение на полеты в Тбилиси из четырех российских городов Эксперты комментируют интерес к грузинскому направлению на фоне новых бюджетных предложений российского лоукостера

Бюджетная авиакомпания "Победа" все же получила разрешение от авиавластей Грузии на полеты в Тбилиси из регионов России. "Победа" выполнит в полном объеме все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 года. Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых "Победа" является назначенным авиаперевозчиком от имени РФ", — говорится в сообщении перевозчика, полученном нашей редакцией. «Авиакомпания "Победа" обращает внимание, что время вылета всех рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми скорректировано. Соответствующая информация направляется каждому клиенту индивидуально", — добавили в компании. Напомним, что в минувшую пятницу "Победа" сообщила, что получила отказ грузинских авиавластей в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, в связи с чем вынуждена отменить рейсы до 1 ноября. Между тем перевозчик сообщил, что «после согласования необходимых слотов с аэропортом Тбилиси "Победа" начала продажу билетов на рейсы в июле 2018 года, на данный момент забронировано свыше 17 тыс. билетов». Тогда же агентство гражданской авиации Грузии объясняло причину отказа особенностями договора с российскими авиавластями: полеты между двумя странами по так называемой "треугольной схеме" могут быть допущены, только если в этой схеме не фигурируют Тбилиси и Москва. Опрошенные нами туроператоры между тем отмечают высокую востребованность грузинского направления в этом сезоне – как из столицы, так и из регионов. Так, Кристина Царёва, руководитель направлений Россия и страны ближнего зарубежья туроператора ANEX Tour, рассказала нашему корреспонденту: «В нашей компании достаточно высокий спрос на осенние туры в Грузию. Статистика продаж показывает, что спрос на экскурсионные туры увеличился ровно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта положительная динамика подталкивает нас к расширению линейки туров. В скором времени мы разнообразим направление ещё и лечебными турами. Даже в зимний сезон спросом пользуются уже хорошо отработанные весенне-летние программы, и спрос на такие программы стабильно высок круглый год. В этом году мы решили поставить и три специальные новогодние программы. Мы ожидаем позитивную динамику и по продажам грузинских горнолыжных курортов. Сейчас Грузия – одно из самых модных и быстро развивающихся направлений. Оно всесезонное, а это значит, что имеет не так много конкурентов». В свою очередь, Анастасия Бартоломеева, менеджер по маркетингу и пиару компании «Магазин Путешествий», отметила, что «спрос на Грузию с каждым годом растет. Чаще всего туристы запрашивают туры на weekend (3-4 дня) для знакомства со страной и туры на 7-8 дней, чтобы полностью погрузиться в культуру страны. Несмотря на то, что большая часть туристов предпочитает посещать Грузию в период с апреля по сентябрь, зимние туры пользуются спросом и сейчас большой поток идет именно на новогодние праздники. Мы видим увеличение спроса, и более того, уже сейчас активно запрашивают программы и на весну 2019 года». /TOURBUS.RU

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