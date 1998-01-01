Речные круизы отправятся к крепости Орешек

Эксперты рассказали о новых круизных проектах в связи с открытием 90-метрового причала у легендарной крепости Орешек в истоке Невы

Результатом последовательной реализации планов по созданию в регионе причальной инфраструктуры для лайнеров речного круизного флота стало появление очередной пристани: на днях официально открыт новый 90-метровый причал для пассажирских теплоходов у легендарной крепости Орешек в истоке Невы, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Стоит напомнить: типовые причалы для лайнеров согласно программе должны появиться в целом ряде городов на Северо-Западе России с той целью, чтобы увеличить турпоток и расширить возможности для приема гостей. Сходный по конструкции причал уже открыли в конце 2017-го в Старой Ладоге (он уже использовался в навигацию 2018 года), за ним последовала пристань в Орешке, а до конца 2018-го аналогичную начнут строить в Киришах.

Кроме того, в ближайшие пять лет такие причалы появятся в городах Свирьстрой и Выборг, на берегу Невы в районе Невского пятачка, а также по пути из Старой Ладоги в Великий Новгород, который известен как часть маршрута «Из варяг в греки».

Что касается 90-метрового причала возле Орешка, его возвели всего за два месяца, а объём частных инвестиции в строительство составил около 60 млн рублей. Как заявил заместитель начальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк, первые лайнеры с туристами смогут пришвартоваться к Ореховому острову уже в следующую навигацию, а по соседству с новой пристанью есть намерение организовать и вертолетную площадку.

«Соглашение по этому поводу с одной из компаний уже заключено, - подчеркнул Михаил Присяжнюк. – При этом она может быть использована как для туристических целей, так и для потребностей, к примеру, санитарной авиации».

В свою очередь, Сергей Орлов, заместитель директора Государственного музея истории Петербурга и руководитель его филиала «Крепость Орешек», сообщил, что в течение этого сезона объект интереса принял до 125 тыс. экскурсантов.

«Рост интереса к крепости, по сравнению с прошлым годом, заметен уже сейчас, однако с открытием причала мы надеемся привлечь сюда новую категорию туристов – тех, кто путешествует на многопалубных речных лайнерах, которые вмещают до 300 человек. – говорит он. – Безусловно, это позволит увеличить поток гостей и за счет получения дополнительных средств ускорить реставрационные работы в крепости».

По словам организаторов, наряду с дневными экскурсиями в Орешек клиентам станут предлагать и ночные, для чего на объекте установят специальную подсветку. Кроме того, посещение Орешка планируется и в рамках комплексных экскурсий, которые предусматривают посещение сразу нескольких объектов Государственного музея истории Петербурга.

В частности, речь идет о маршрутах, в рамках которых туристы побывают как в Орешке, так и в Петропавловской крепости.

/TOURBUS.RU

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