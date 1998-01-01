Новости Oman Air начал регулярные рейсы из Москвы в Маскат Туроператоры надеются, что теперь российский турпоток в ближневосточный султанат заметно вырастет

Первый рейс лайнера авиакомпании Oman Air, национальной авиакомпании султаната Оман, отправился вчера из московского аэропорта Домодедово в столицу Омана Маскат. Время в полете нового рейса составляет 5 часов 35 минут. Рейс WY182 вылетает из московского аэропорта Домодедово в 00:20 и прибывает в новый первоклассный пассажирский терминал в международном аэропорту Маската в 06:55. Рейсы по новому маршруту будет выполнять Boeing 737 MAX 8, обладающий исключительными эксплуатационными характеристиками, маневренностью и аэродинамикой. В самолёте 162 кресла в усовершенствованных салонах двух классов обслуживания: 12 - в бизнес-классе и 150 - в экономическом. На борту первого рейса в Москву прибыла официальная делегация в лице генерального директора Oman Air Абдулазиза Аль-Раизи, коммерческого директора Пола Старрса и других представителей высшего руководства авиакомпании, а также чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Омане Дмитрия Догадкина. Как отметил вчера в ходе пресс-завтрака, прошедшего в столичном отеле «Ритц Карлтон», г-н Абдулазиз Аль-Раиси, «я очень рад объявить о появлении нового долгожданного маршрута в нашей сети. Россия становится все более важным направлением полетов из Омана. Мы объявили о планах по открытию этого маршрута некоторое время назад и уже отметили большой интерес к нему как от путешественников в Оман, так и от тех, кто совершает перелеты через Маскат транзитом далее по всему миру. Мы надеемся, что прямое авиасообщение между Маскатом и Москвой будет способствовать дальнейшему развитию экономических, торговых и деловых отношений между двумя дружественными странами. Торговый оборот между Оманом и Россией продолжает увеличиваться, и мы рады, что новые рейсы будут способствовать его росту. Оман становится важным центром региона с инфраструктурой мирового класса, и мы уверены, что российский бизнес оценит его по достоинству. Помимо укрепления и развития деловых отношений между Россией и Оманом, новые рейсы также открывают нашу прекрасную страну и для российских туристов». Обширная география полетов Oman Air предоставляет путешественникам из России большой выбор направлений. К примеру, время полета из Маската на Мальдивы, Шри-Ланку, в Непал или 11 городов Индии не превышает четырех часов. В целый ряд городов Oman Air осуществляет рейсы дважды или трижды в день, что делает планирование путешествий еще более удобным и гибким. Пол Старрс, коммерческий директор Oman Air, отметил в свою очередь: «Наш новый рейс обеспечивает гибкость и удобство для планирования путешествий, по мере того как все больше людей рассматривают Россию как туристическое направление. Мы проделали огромную работу по подготовке к открытию, представляя новый маршрут на нишевых мероприятиях и встречах с партнерами, и я уверен, что Москва станет еще одним успешным направлением для Oman Air. Мы уверены, что спрос будет обеспечиваться как со стороны деловых путешественников, так и со стороны туристов, что позволит познакомить гостей из России с нашей прекрасной страной. К услугам пассажиров из России мы также предлагаем все преимущества великолепного нового терминала в аэропорту Маската. Здесь находятся эксклюзивные залы ожидания Oman Air, зона Duty Free площадью 6000 квадратных метров, 96 стоек регистрации и транзитный отель на 90 номеров». Рейс Москва – Маскат стал третьим новым направлением для Oman Air в этом году, после Стамбула и Касабланки. В рамках программы Oman Air по расширению маршрутной сети к 2022 году авиакомпания планирует управлять авиапарком из 70 самолетов, совершая рейсы по 60 направлениям. Опрошенные нами туроператоры отмечают, что новый регулярный рейс повысит интерес к оманскому направлению, пока что мало известному нашим туристам. Так, Ирина Мануэльская, руководитель отдела продаж компании Sodis, отметила: «Новость о начале полетов Oman Air интересная, но нельзя сказать, что долгожданная для рынка. Конечно, прямые рейсы, как показывает практика, повышают интерес к направлению и помогают увеличить туристический поток. В случае с Оманом какое-то увеличение будет, но не очень заметное. У нас нет большого числа запросов на это направление, скорее оно предназначено для искушенных туристов, которые уже почти все видели». В свою очередь, руководитель направления Ближний Восток компании «Квинта Тур» Александр Никитенко заявил нашему порталу: «Теперь, когда Oman Air запустил прямой рейс, это поможет поднять туристический поток в султанат. Примером тому служат Катар и Бахрейн – интерес к этим государствам заметно увеличился после начала прямого авиасообщения». Напомним, что ранее в этом месяце первый прямой чартерный рейс авиакомпании Nordwind из Москвы прибыл и в город-курорт Салала на юге Омана. Всего в зимнем сезоне провинция Дофар, в которой находится второй крупнейший город Омана, рассчитывает принять 5400 туристов из России. /TOURBUS.RU

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