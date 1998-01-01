Новости Город Валенсия ждет 30 тыс. россиян и открывает сайт для наших туристов Представители Turismo Valencia рассказали журналистам о туристической привлекательности столицы Валенсии и представили новый сайт для гостей из России

Популярнейший среди туристов со всего мира испанский город Валенсия продолжает активное продвижение на российском рынке. Примером этого стал и прошедший в столичном ресторане «Папаэлья» в конце минувшей недели пресс-обед, организованный Отделом туризма Посольства Испании в Москве и посвященный презентации нового официального городского туристического портала Валенсии на русском языке. Как рассказала журналистам открывшая встречу представитель туристической администрации Валенсия (Turismo Valencia) г-жа Камил Порет, "c января по август у нас побывало 19,7 тыс. российских туристов. Они провели в отелях и других объектах размещения региона 57,7 тыс. ночей. Средняя продолжительность пребывания составила три ночи. А по итогам 2018 года в нашем регионе ожидают около 30 тыс. российских туристов». По ее словам, в минувшем году российский турпоток в Валенсию резко вырос благодаря открытию два года назад прямого рейса "Аэрофлота" из Москвы. По данным Turismo Valencia, средний возраст посещающих регион россиян составляет 36 лет, 50% из них приезжают семьями. Основная мотивация для их поездок – шопинг, осмотр культурных достопримечательностей, пляжный отдых, посещение городов. Как напомнила cпикер, город Валенсия – столица одноименного автономного сообщества Валенсия и третий по величине город страны с населением почти 800 тыс. человек, расположенный на побережье Средиземного моря. Ежегодно его посещают около восьми млн иностранных туристов. В Валенсии отлично сохранился исторический центр со множеством интересных достопримечательностей, в том числе эпохи римского и арабского владычества. Туристов также привлекает современный Город искусств и наук, построенный знаменитым архитектором Сантьяго Калатравой. В комплекс из пяти зданий, построенных в современном архитектурном стиле, входят оперный театр, музей науки, океанариум, 3D-кинотеатр и ботанический сад. Помимо архитектуры, Валенсия привлекает туристов гастрономией. Этот регион считается родиной самого популярного испанского блюда в мире – паэльи, которую здесь готовят с XV-XVI веков. Вот уже два десятка лет дважды в год город проводит гастрономический фестиваль «Валенсия. Открытая кухня», в котором участвуют около 60 ресторанов, готовящих лучшую в мире паэлью. В свою очередь, генеральный директор компании Grupo Impuls Давид Кешабян, сотрудничающий с Turismo Valencia в качестве разработчика контента нового русскоязычного сайта, представил новый проект, расположенный по адресу: ru.visitvalencia.com. По словам г-на Кешабяна, родившегося в Сочи и многие годы живущего в Испании, «мы сделали сайт на русском практически с такой же структурой, как и страницы офиса по туризму Валенсии на других языках. Помимо карты Валенсии и информации о главных достопримечательностях, на сайте можно найти лучшие места для шопинга и гастрономических прогулок, предложения по развлечениям, спорту, медицинскому туризму и т.д. Сайт уже работает, а сейчас мы плотно занимаемся его контентом». /TOURBUS.RU

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