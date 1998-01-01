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Клиенты "Натали Турс" подали заявления о компенсации уже более чем на миллиард рублей/ 2-5 ноября меняется расписание "Аэроэкспресса" в Домодедово/ МИД РФ предупредил о приостановке движения поездов между аэропортом Руасси и Парижем 4 ноября

Клиенты "Натали Турс" подали заявления о компенсации более чем на миллиард рублей

В страховой компании «Ингосстрах» поделились предварительными итогами выплат туристам, пострадавшим от прекращения деятельности туроператора «Натали Турс», - информирует АТОР.

Как сообщили в «Ингосстрахе», по состоянию на 29 октября 2018 года в страховую компанию поступило 8847 заявлений на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов «Натали Турс» на общую сумму 1 094 239 588 руб.:

- по договору с ООО «Панорама Тур» – 8679, на сумму 1 079 957 784 руб.;

- по договору с ООО «Агентство Путешествий Натали» – 168, на сумму 14 281 803 руб.

Напомним, что размер фингарантии по каждой из компаний составляет 50 млн рублей. Туристы, в чьих договорах в качестве оператора было прописано «Агентство Путешествий Натали», получают компенсацию в полном объеме. Туристам «Панорамы Тур» повезло меньше - согласно рассчитанной пропорции, им выплачивается только 4,9% (при стоимости тура 100 тыс. рублей туристам компенсируется только 4,9 тыс).

На сегодняшний день страховая компания «Ингосстрах» произвела все выплаты страхового возмещения пострадавшим туристам «Панорама Тур». Лимит ответственности (финансовое обеспечение) по договору страхования, заключенному СПАО «Ингосстрах» с ООО «Панорама Тур», исчерпан.

По туристам «Панорамы Тур» решение об отказе в выплате страхового возмещения было принято в 175 случаях, также были зафиксированы 10 случаев добровольного отказа от выплаты возмещения.

У туристов, которые уже получили выплаты в «Ингосстрахе», теперь есть право обратиться за компенсацией в «Турпомощь». Правда, размер пропорции в данном случае будет еще меньше - размер фонда персональной ответственности «Панорамы Тур» составляет всего 4 687 500 рублей.

В настоящее время произведена выплата страхового возмещения клиентам ООО «Агентство Путешествий Натали» в размере 14 157 587 руб. «Работа с обращениями граждан, пострадавших в результате деятельности ООО «Агентство Путешествий Натали», продолжается», - сообщили в «Ингосстрахе».

2-5 ноября меняется расписание «Аэроэкспресса» в Домодедово

ООО "Аэроэкспресс" в связи с ремонтными работами на железной дороге со 2 по 5 ноября скорректирует расписание электричек, курсирующих в аэропорт Домодедово, сообщил перевозчик.

Отклонение от графика поездов, отправляющихся с Павелецкого вокзала, а также обратных рейсов в эти дни составит от 10 минут, отправление части поездов пройдет раньше. Самое существенное изменение коснется рейсов из Москвы 2-4 ноября в 00:30 мск, они прибудут в аэропорт Домодедово на 15 минут позже.

2 ноября произойдут изменения в графике поездов, отправляющихся с Павелецкого вокзала в 20:30, 21:00, 22:30, 23:30 и в 00:30 мск, а также обратных рейсов из Домодедово в 19:30, 21:30, 23:00 и 00:30 мск.

3 и 4 ноября, помимо вечерних рейсов, изменение расписания коснется также утренних электричек в 5:30 и 7:00 из Москвы и 11:30 в обратном направлении.

5 ноября в расписании меняется график только утренних электричек в 5:30, 07:00 из Москвы и в 11:30 из аэропорта Домодедово.

В компании отмечают, что небольшие изменения в графике в указанные даты могут коснуться также других поездов.

МИД РФ предупредил о приостановке движения поездов между аэропортом Руасси и Парижем 4 ноября

Движение поездов, курсирующих между аэропортом Руасси — Шарль де Голль и пересадочным транспортным узлом Шатле — Ле-Аль в Париже, будет приостановлено 4 ноября, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

«С 1 по 4 ноября в Париже будут проводиться ремонтные работы на линии пригородных поездов RER B. 4 ноября с 22.45 движение поездов между станцией Шатле — Ле-Аль (Châtelet-Les Halles) и аэропортом Шарль де Голль (CDG) будет приостановлено», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как сообщает портал Franceinfo, на время перекрытий по этому маршруту будут следовать автобусы с интервалом от 10 до 15 минут. С 22.45 вечера воскресенья дополнительные автобусы будут следовать от автовокзала Gare du Nord.

/TOURBUS.RU



