Новости На острове Бали впервые приземлился новый регулярный рейс «России» Эксперты оценивают перспективы нового регулярного рейса дочерней компании «Аэрофлота» на популярный индонезийский курортный остров

В минувший понедельник в 8:20 утра местного времени на самом популярном среди российских туристов острове Бали впервые приземлился Boeing 777-300 ERange авиакомпании «Россия» (группа «Аэрофлот»). Время в пути протяженностью в 10,6 тыс. км составило 12 часов 15 минут. Российский лайнер наряду с представителями СМИ двух стран встретил специально прибывший на церемонию г-н Вахид Суприяди, посол Республики Индонезия в России и Республике Беларусь, г-н Агус Сетиаван, руководитель направления рынка Европы Министерства туризма Республики Индонезия, г-н Маде Прияди Сентанджая, представитель Министерства иностранных дел Республики Индонезия, а также г-н Нуку Камка, почетный консул на о. Бали. Прибывших встречали с цветочными гирляндами, национальными танцами провинции Бали и музыкой традиционного для Индонезии гамелана, которую в знак уважения и гостеприимства исполнила группа действующих сотрудников наземных служб аэропорта. Запуск прямого рейса является важной ступенью в развитии российско-индонезийских отношений и увеличении туристического потока. Согласно данным Министерства туризма Республики Индонезия, в 2017 году турпоток из России в Индонезию вырос на 37,28%, даже несмотря на отсутствие беспосадочного перелета, а в период с января по август 2018 года число туристов достигло 83 438, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 6,9%. Прямые полеты будут осуществляться три раза в неделю. Из Москвы рейсы будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям (SU 6295) в 15:05, обратно – (SU 6295) по понедельникам, четвергам и субботам в 10:05. В зимнем сезоне 2018/19 новый рейс увеличит кресельную ёмкость между двумя странами в одном направлении на более чем 35 тыс. пассажиров. Загрузка первого рейса составила более 85%, что является отличным показателем в практике гражданской авиации. Для авиакомпании «Россия» новое регулярное направление становится еще и самым рекордным по дальности перелета. «Теперь мы с уверенностью можем говорить, что возобновление прямого авиасообщения сделало Страну тысячи остров ближе для российских путешественников, как минимум, это касается самого популярного среди российских туристов острова Бали, – заявил на пресс-конференции по случаю прибытия рейса в Денпасар г-н Вахид Суприяди. – Если для туристов новый рейс стал еще одной удобной альтернативой существующим транзитным полетам, то для бизнеса теперь мы также видим новый потенциал для реализации возможностей экспорта скоропортящихся тропических фруктов и морепродуктов, а также чая и кофе. Полагаем, что с упрощением визового режима для граждан Индонезии и перелет в Москву из Денпасара станет еще более востребован». Эксперты туррынка также считают, что с организацией прямых рейсов на Бали российские туристы, в том числе из регионов России, получат больше возможностей с комфортом отправиться на популярный курорт в зимнем сезоне, а туроператоры – хорошие перспективы формирования пакетных туров на базе групповой перевозки. «Во-первых, важен сам факт прямой перевозки. Индонезийский остров Бали – одно из востребованных направлений на рынке, российский турпоток на который показывает двузначную динамику. Во-вторых, сократится время в пути. Вместо 15-18 часов с пересадкой полет из Москвы займет 12 часов. В-третьих, благодаря стыковкам в Москве до балийских курортов с большим удобством смогут добраться и жители регионов России. К тому же стоить учесть и бонусную программу «Аэрофлота», участниками которой являются и региональные пассажиры. Наконец, благодаря большим провозным емкостям туроператоры могут рассчитывать на привлекательные групповые тарифы», - говорит Дмитрий Горин, генеральный директор холдинга «Випсервис». Дмитрий Горин также добавляет, что с открытием из Москвы прямого рейса на индонезийском направлении усилится ценовая конкуренция среди перевозчиков, предлагающих стыковочные рейсы на Бали через аэропорты ЮВА или Ближнего Востока: «В любом случае в выигрыше окажется турист, который теперь сможет выбрать и подходящий вариант перевозки, и авиатариф». Еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание эксперты, это возможность российского перевозчика «перехватить» европейский трафик на индонезийский курорт. «Остров Бали традиционно популярен у туристов из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции. Учитывая полетные программы ГК «Аэрофлот» по этим странам и удобные стыковки в Москве, можно предположить, что рейсы из Шереметьево на Бали заинтересуют и европейскую аудиторию», - уверен г-н Горин. /TOURBUS.RU

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