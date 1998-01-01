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Sabre впервые проведет полную цифровую трансформацию авиабизнеса

«Аэрофлот», Ethiopian Airlines и Etihad Airways стали партнерами Sabre по запуску новейшей цифровой платформы

Корпорация Sabre, ведущий поставщик технологий для индустрии туризма и путешествий, запустил первую в отрасли цифровую коммерческую платформу для авиакомпаний Digital Airline Commercial Platform. «Аэрофлот», Ethiopian Airlines и Etihad Airways выступили в качестве партнеров по запуску этого решения.

Представленная в начале 2018 года платформа обеспечивает персонализированный ритейл полного цикла, помогая авиакомпаниям успешно распространять и продавать продукты через все точки взаимодействия с клиентами.

Digital Airline Commercial Platform является частью стратегической инициативы Sabre по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу. Это единственная в отрасли платформа, позволяющая провести полную цифровую трансформацию бизнеса авиаперевозчиков за счет внедрения интеллектуального ритейла, который включает возможности динамического ценообразования, набор гибких и открытых API, сверхбыстрый функционал для совершения покупок и интуитивное мобильное рабочее пространство для агентов в аэропортах. Эти решения помогают авиакомпаниям предоставлять пассажирам уникальный сервис и максимизировать доходы.

«Развитие платформы Digital Airline Commercial Platform демонстрирует значительный прогресс в технологических возможностях для авиакомпаний, – отметил Дейв Ширк, президент Sabre Travel Solutions. – Это решение дает перевозчикам конкурентное преимущество, позволяя дифференцироваться на рынке и улучшить качество обслуживания с помощью передовых инструментов в ритейле.

Для успеха на современном динамичном рынке необходимы технологии, которые смогут расширить существующие границы. Наша коммерческая платформа призвана изменить бизнес авиаперевозок и открыть авиакомпаниям новые перспективы для развития».

Преимущества Digita Airline Commercial Platform уже оценили ключевые партнеры. Российская авиакомпания «Аэрофлот» и ведущий африканский перевозчик Ethiopian Airlines стали партнерами по запуску рабочего пространства Sabre Digital Workspace, которое позволяет предоставлять пассажирам персонализированный сервис в аэропортах с помощью мобильных устройств.

Это решение представляет собой полностью перепроектированный Sabre Interact Interface. Оно заменяет классический подход к регистрации пассажиров на стойках и позволяет повысить производительность агентов на 30% по сравнению с текущими показателями.

«Инвестиции в разработку новых технологий являются очень важной частью стратегии нашей авиакомпании для повышения уровня обслуживания пассажиров. Цифровые технологии Sabre будут способствовать реализации видения нашей авиакомпании как одной из самых инновационных и клиентоориентированных в мире, – отметил Илья Перевалов, директор департамента эксплуатации прикладных систем в «Аэрофлоте».

В современном цифровом мире клиенты ожидают, что мы предоставим им новый формат авиаперевозок. Как партнер по запуску цифрового рабочего пространства мы будем преобразовывать получаемый пассажирами опыт таким образом, чтобы их пребывание в аэропорту не вызывало у них стресс, а сервис становился бы более персонализированным и удобным, то есть мы сделаем еще один шаг к тому, чтобы стать действительно цифровой авиакомпанией».

/TOURBUS.RU