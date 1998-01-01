Новости Разгул стихии на Черноморском побережье не напугал наших туристов Эксперты обсуждают, как сказалось наводнение в райне Сочи на ноябрьских и новогодних планах отдыхающих

Разгул стихии на Кубани на минувшей неделе не помешал предстоящим курортным планам наши туристов – сообщили опрошенные нами представители туроператоров и систем бронирования. Напомним, что в прошлую среду по территории Краснодарского края прошел циклон с обильными дождями, в ночь на 25 октября погодные условия ухудшились. На перегоне Греческий-Туапсе смыло насыпь протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий-Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный был зафиксирован сход селя. В ночь на 25 октября из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод произошел размыв насыпи на примыкании к опоре моста на 91-м километре федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна. Было разрушено около 200 кв. м. автодороги. Железнодорожное сообщение с Сочи, прерванное в связи с наводнением, было возобновлено ночью в субботу по временной схеме. В субботу же были назначены дополнительные поезда для перевозки пассажиров на участке Краснодар-Адлер. Представители сервиса OneTwoTrip сообщили нам, что в компании изучили продажи авиабилетов из городов России в Сочи на период предстоящих трехдневных ноябрьских праздников (вылет и возвращение в рамках 2 - 5 ноября) и выяснили, что по сравнению с ноябрьскими праздниками прошлого года количество оформленных авиабилетов выросло почти в два раза. Примечательно, что продажи авиабилетов не снижались на фоне новостей о паводке. 24 - 26 октября, когда последствия природных катаклизмов активно освещались в СМИ, путешественники продолжали планировать поездки на черноморское побережье. “Как показывает опыт, российских туристов не сильно пугает подобная информация. Пожалуй, мы можем вспомнить только один случай, когда природный катаклизм приводил к остановке продаж. Это извержение вулкана на Бали, в результате которого местный аэропорт был закрыт на несколько дней. В случае с Сочи воздушное сообщение не прерывалось, руководство региона оперативно рассказывало о ликвидации последствий, поэтому туристы не увидели в паводке риска для своих поездок. Плюс не стоит забывать, что сейчас путешественники активно оптимизируют расходы на отдых, а в Сочи можно провести ноябрьские праздники за существенно меньшие по сравнению с зарубежными направлениями деньги”, - отметил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. Также в компании отмечают, что, по сравнению с прошлыми ноябрьскими праздниками, доля внутренних направлений в структуре продаж авиабилетов выросла на 5%. Город Сочи традиционно пошел в топ-3 самых популярных направлений, пропустив вперед себя только Москву и Санкт-Петербург. Средняя стоимость перелета туда-обратно из городов РФ в Сочи в ноябрьские праздники составила 9100 рублей. Наибольшей популярностью курорт пользуется у путешественников в возрасте 25 - 40 лет: на эту группу пришлось более половины оформленных билетов. В свою очередь Анастасия Бартоломеева, менеджер по связям с общественность компании «Магазин Путешествий», сообщила нашему порталу: "На минувшнй неделе мы были на связи с нашими представителями в Сочи. Наши партнеры записали для нас небольшой видеообзор ситуации на курорте. Самого Сочи наводнение не коснулось, погода там сейчас благоприятная, сухо, светит солнце, город живет в своем обычном ритме.

Было много звонков по этому вопрос, но мы показывали полученное видео туристам, которые были обеспокоены. В итоге спрос на отдых в Сочи не снизидся".



Наконец, Ксения Бурыгина, пресс-представитель компании «Мультитур» отметила, что «несмотря на разгул стихии на прошлой неделе, количество бронирований по сравнению с предыдущим годом не снизилось. Туристы все также бронируют отдых в Сочи и на ноябрьские, и на новогодние праздники». /TOURBUS.RU

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