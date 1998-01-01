|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
31 октября
Разгул стихии на Черноморском побережье не напугал наших туристов
Эксперты обсуждают, как сказалось наводнение в райне Сочи на ноябрьских и новогодних планах отдыхающих
Разгул стихии на Кубани на минувшей неделе не помешал предстоящим курортным планам наши туристов – сообщили опрошенные нами представители туроператоров и систем бронирования.
Напомним, что в прошлую среду по территории Краснодарского края прошел циклон с обильными дождями, в ночь на 25 октября погодные условия ухудшились. На перегоне Греческий-Туапсе смыло насыпь протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий-Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный был зафиксирован сход селя.
В ночь на 25 октября из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод произошел размыв насыпи на примыкании к опоре моста на 91-м километре федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна. Было разрушено около 200 кв. м. автодороги.
Железнодорожное сообщение с Сочи, прерванное в связи с наводнением, было возобновлено ночью в субботу по временной схеме. В субботу же были назначены дополнительные поезда для перевозки пассажиров на участке Краснодар-Адлер.
Представители сервиса OneTwoTrip сообщили нам, что в компании изучили продажи авиабилетов из городов России в Сочи на период предстоящих трехдневных ноябрьских праздников (вылет и возвращение в рамках 2 - 5 ноября) и выяснили, что по сравнению с ноябрьскими праздниками прошлого года количество оформленных авиабилетов выросло почти в два раза.
Примечательно, что продажи авиабилетов не снижались на фоне новостей о паводке. 24 - 26 октября, когда последствия природных катаклизмов активно освещались в СМИ, путешественники продолжали планировать поездки на черноморское побережье.
“Как показывает опыт, российских туристов не сильно пугает подобная информация. Пожалуй, мы можем вспомнить только один случай, когда природный катаклизм приводил к остановке продаж. Это извержение вулкана на Бали, в результате которого местный аэропорт был закрыт на несколько дней.
В случае с Сочи воздушное сообщение не прерывалось, руководство региона оперативно рассказывало о ликвидации последствий, поэтому туристы не увидели в паводке риска для своих поездок.
Плюс не стоит забывать, что сейчас путешественники активно оптимизируют расходы на отдых, а в Сочи можно провести ноябрьские праздники за существенно меньшие по сравнению с зарубежными направлениями деньги”, - отметил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.
Также в компании отмечают, что, по сравнению с прошлыми ноябрьскими праздниками, доля внутренних направлений в структуре продаж авиабилетов выросла на 5%. Город Сочи традиционно пошел в топ-3 самых популярных направлений, пропустив вперед себя только Москву и Санкт-Петербург.
Средняя стоимость перелета туда-обратно из городов РФ в Сочи в ноябрьские праздники составила 9100 рублей. Наибольшей популярностью курорт пользуется у путешественников в возрасте 25 - 40 лет: на эту группу пришлось более половины оформленных билетов.
В свою очередь Анастасия Бартоломеева, менеджер по связям с общественность компании «Магазин Путешествий», сообщила нашему порталу: "На минувшнй неделе мы были на связи с нашими представителями в Сочи. Наши партнеры записали для нас небольшой видеообзор ситуации на курорте. Самого Сочи наводнение не коснулось, погода там сейчас благоприятная, сухо, светит солнце, город живет в своем обычном ритме.
Наконец, Ксения Бурыгина, пресс-представитель компании «Мультитур» отметила, что «несмотря на разгул стихии на прошлой неделе, количество бронирований по сравнению с предыдущим годом не снизилось. Туристы все также бронируют отдых в Сочи и на ноябрьские, и на новогодние праздники».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72