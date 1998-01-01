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Авиакомпания British Airways начала летать в Шереметьево/ МИД РФ призвал туристов, посещающих Тунис, к бдительности/ Железнодорожники Испании и Португалии завтра бастуют

Авиакомпания British Airways начала летать в Шереметьево

Авиакомпания British Airways в воскресенье возобновила полеты из Лондона в московский аэропорт Шереметьево, сообщает пресс-служба аэропорта. British Airways прекратила полеты в Шереметьево в 2003 году, переведя все московские рейсы в Домодедово.

По информации перевозчика, с 28 октября один рейс в день из Лондона будет выполняться в Шереметьево, два – в Домодедово.

На рейсе в Шереметьево будут эксплуатироваться самолеты Airbus A321.

Вылет из Лондона (аэропорт Хитроу) в 10:15, прилет в Шереметьево в 17:15 в терминал E. Обратное отправление в 18:35, прибытие в Лондон в 19:55.

МИД РФ призвал туристов, посещающих Тунис, к бдительности

Российские граждане не пострадали в результате вчерашнего теракта в Тунисе, сообщили во вторник в МИД РФ. "Российских граждан среди пострадавших нет. Ответственность за эту преступную акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем эту вылазку экстремистов в дружественном Тунисе, которая лишний раз подтверждает необходимость консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях", — подчеркнули на Смоленской площади.

"Одновременно обращаем внимание российских граждан, выезжающих в Тунис на отдых, на необходимость строго следовать соответствующим рекомендациям, размещенным на сайтах МИД России и Ростуризма, в частности, соблюдать меры безопасности и проявлять повышенную бдительность в ходе пребывания в стране", — говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник в центральной части столицы Туниса произошел взрыв. Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. В результате взрыва пострадали девять человек, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД Туниса.

Железнодорожники Испании и Португалии завтра бастуют

В Испании и Португалии 31 октября пройдет забастовка железнодорожников, в связи с этим возможны задержки и отмена поездов, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Испания – 31 октября – забастовка работников железнодорожной компании Renfe; возможны задержки и отмена поездов по всей территории страны. Португалия – 31 октября – всеобщая забастовка железнодорожников; возможны задержки и отмена поездов по всей территории страны", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twiiter.

Как сообщает пресс-служба испанской железнодорожной компании Renfe, в день забастовки в среднем 65% пассажирских поездов будут работать по расписанию. Планируется, что все поезда, курсирующие на средние расстояния, а также скоростные поезда Ave на дальние расстояния отправятся в день забастовки по обычному расписанию.

Для пассажиров отмененных поездов Renfe предлагает перенести поездку на ближайшие дни без взимания штрафа или сдать билет и получить полный возврат средств.

/TOURBUS.RU