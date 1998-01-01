Названы самые бюджетные российские авиакомпании в осеннем сезоне

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на авиабилеты российских авиакомпаний с вылетом в сентябре - ноябре текущего года и определил те из них, которые оказались для пассажиров наиболее доступными.

Средняя стоимость авиабилета в одну сторону по внутренним направлениям с вылетом осенью составила 5460 рублей (+7,5% к аналогичному периоду прошлого года), по международным - 10020 рублей (+11%). Самой дешевой авиакомпанией в обоих сегментах оказалась “Победа”. Средняя стоимость билета для перелета внутри страны на ее рейсах составила 3170 рублей, за границу - 3850 рублей.

Второе место в рейтинге дешевых внутренних перевозчиков заняла авиакомпания “Азимут” (4090 рублей), третье - Red Wings (4140 рублей). В рейтинге перевозчиков по стоимости билетов за рубеж “серебро” досталось Red Wings (6830 рублей), “бронза” - NordWind (8220 рублей).

Отметим, что на 25% направлений, рейсы по которым выполняет лидер рейтинга, предлагаемые им цены более чем в два раза отличаются от других перевозчиков. Например, средняя стоимость авиабилетов “Победы” из Москвы в Хельсинки, Лондон и Карловы Вары осенью оказалась в пять раз меньше среднего чека других авиакомпаний (включая предлагаемые последними стыковочные перелеты).

Билеты “Победы” из Перми в Тбилиси, из Калининграда в Рим, из Казани в Минеральные Воды стоили путешественникам в четыре раза дешевле других перевозчиков. Из Москвы в Улан-Удэ и Томск - в три раза дешевле.

«На фоне общего подорожания авиабилетов и отсутствия существенных положительных изменений в финансовом самочувствии путешественников низкобюджетные авиакомпании привлекают к себе все больше внимания. Туристы ищут различные способы оптимизации расходов и начинают более внимательно следить за предложениями перевозчиков. Именно стоимость перелета сейчас во многом определяет выбор направления для отдыха», - отметил PR-директор сервиса OneTwoTrip Алексей Белоусов.

Топ-10 популярных международных направлений осени-2018 по версии OneTwoTrip: