Новости Росавиация запретила "Якутии" выполнять международные рейсы Эксперты обсуждают, как скажутся на рынке чартерных и регулярных авиаперевозок ограничения, наложенные на полеты регионального авиаперевозчика

Росавиация после выявленных в деятельности авиакомпании "Якутия" нарушений запретила ей выполнять международные рейсы, сообщается на сайте ведомства. "Росавиация ввела ограничение в деятельность АО "Авиакомпания "Якутия" на выполнение международных воздушных перевозок. Ограничение действует с 5 ноября и вплоть до устранения всех выявленных недостатков", – сообщает ведомство. "Основанием для введения ограничения явились выявленные нарушения, в числе которых — недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей", — сообщает Росавиация. В Росавиации также отметили, что в октябре в "Якутии" сменилось руководство: новым гендиректором назначен Владимир Горбунов, возглавлявший ранее несколько российских авиакомпаний. "Сегодня он прибыл в Федеральное агентство воздушного транспорта и доложил о сложившейся в авиакомпании ситуации, а также о мерах, которые будут предприняты новым руководством для нормализации деятельности перевозчика», — сообщили в Росавиации. В то же время в пресс-службе самой авиакомпании нам сообщили, что "Якутия" после запрета Росавиации на международные перевозки примет кадровые решения и займется обеспечением безопасности полетов. «Речь идет об устранении замечаний в срок до 90 дней. Авиакомпанией "Якутия" принят план по устранению несоответствий и недостатков по итогам проверки Росавиации. Работа уже идет. Для нас главное — обеспечить безопасность полетов", — отметил в этой связи вице-премьер правительства Республики Якутия Алексей Колодезников. По его словам, основная причина ограничения заключается в проблемах поддержания летной годности судов авиакомпании. Состояние самолетов летом 2018 года стало главным фактором длительных и многочисленных задержек рейсов на международных и внутренних направлениях. В ближайшие дни будут уволены заместитель генерального директора и специалисты, отвечающие за техническое состояние воздушных судов, отмечает пресс-служба. "Авиакомпания "Якутия" сосредоточится на выполнении полетов внутри региона и на межрегиональных перевозках в Дальневосточном регионе, а также на внутренних дальнемагистральных перевозках, связывающих центральную часть России с Якутией и некоторыми городами Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении перевозчика. В Росавиации между тем сообщают что чартерная программа «Якутии» на ноябрь уже не рассматривалась. Что же касается регулярных рейсов, то до конца года на них было продано немногим более 450 билетов. Средства за них будут возвращены пассажирам в полном объеме в установленном законом порядке, сообщает ведомство. Между тем, по информации РСТ, туроператоры сомневаются в реальности названного количества проданных билетов. Во всяком случае, на еженедельном рейсе авиакомпании из Краснодара в Прагу держат блоки мест минимум пять туроператоров, работающих с Чехией. И у одного из них реализовано порядка 250 билетов туристам, которые купили туры в Прагу, причем глубина достигает новогодних праздников. Сколько мест продали на эти рейсы другие операторы, выяснить пока что не удалось. При этом в РСТ отмечают, что даже если, как обещает Росавиация, деньги за отмененные рейсы будут возвращены, других вариантов перелета в Прагу из Краснодара нет. То есть туроператоры будут либо предлагать вылеты через Москву, либо возвращать деньги за туры. В первом случае это означает заметное подорожание турпакета, во втором – финансовые потери туристических компаний. Кроме того, РСТ отмечает, что в сообщении Росавиации ничего не говорится о том, как будут возвращаться в Россию пассажиры «Якутии», которые уже находятся за границей. В свою очередь, в пресс-службе TEZ Tour отметили, что «данное ограничение никак не повлияет на зимнюю перевозку. Возможно, в случае открытия Египта ситуация изменится, но сейчас проблемы авиаперевозчика не скажутся на рынке». Напомним, что авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Парк состоит из 23 лайнеров: пяти SSJ-100, пяти Boeing 737NG, одного Boeing 757-200F, шести Ан-24 и шести самолетов Bombardier Dash-8 Q300/400. По итогам девяти месяцев 2018 года авиакомпания перевезла почти 680 тыс. пассажиров, сократив показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. По объемам перевозок «Якутия» занимает 18-е место из 35 ведущих авиакомпаний страны. /TOURBUS.RU

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