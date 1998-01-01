Новости «Интурист» решил заняться Бахрейном Эксперты обсуждают выход старейшего отечественного оператора на еще одно развивающееся ближневосточное направление

Как сообщает АТОР, компания «Интурист» продолжает расширять ассортимент туров на ближневосточном направлении, предлагая альтернативы ОАЭ. Вслед за Катаром, открытым в сентябре, туроператор сформировал предложение и по Бахрейну. «Бахрейн называют экзотикой Ближнего Востока - это единственное островное государство в Ближневосточном регионе. Бахрейн порадует туристов великолепными пляжами, развитой инфраструктурой, высоким уровнем сервиса и отличной погодой круглый год. В Бахрейне в туристических местах, барах и отелях свободно предлагается алкоголь. Форма одежды тоже не имеет строгих рамок», – рассказал Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист». Еще один плюс Бахрейна – упрощенный въезд для граждан России - виза по прибытии оформляется в аэропорту. «Перевозка из Москвы сформирована преимущественно на ежедневных регулярных рейсах Gulf Air, совместно с S7 – из регионов. Кроме того, возможны перелеты со стыковками на рейсах авиакомпаний Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Turkish Airlines. Перевозка на Gulf Air осуществляется по туроператорскому тарифу», – подчеркивает Сергей Толчин. Программы в Бахрейн с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и Самары стартуют 19 ноября. Без учета стоимости перелета недельный отдых на двоих в Манаме, столице Бахрейна, с проживанием в отеле 4* на завтраках обойдется от $675. С перелетом из Москвы стоимость недельного тура в Бахрейн составит от $770 на человека. Под запрос в продуктовом портфолио туроператора представлено более 30 отелей категории 4*и 5*. Напомним, что еще один крупный туроператор Coral Travel также этой осенью вышел на бахрейнское направление, поставив чартерную программу в Манаму. Полетная программа началась 29 октября и продолжится по 13 мая 2019 года на бортах авиакомпании «Уральские авиалинии» (тип судна – Airbus-321). Вылеты из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. «Бахрейн – хорошая альтернатива Египту и ОАЭ, цены достаточно умеренные. Пляжей много, плюс ко всему это относительно светская страна, без особого религиозного фанатизма. Привлекательна она и для дайверов. Все достопримечательности компактно расположены, здесь нет вредных и ядовитых насекомых и болезней. В целом – интересное компактное направление, где доступны разные варианты отдыха и развлечений одновременно по приемлемой стоимости. Считаю, что направление имеет все шансы на успех у туристов», - говорит Александр Казин, руководитель турагентства «Ингостур Центр». В то же время Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ Тур», отмечает: «В Бахрейн есть регулярные рейсы авиакомпании Gulf Air. Но отелей на пляже, подходящих для отдыха на пляже нашим туристам, наберется не более десятка. Хотя отели эти хорошего уровня - тут и Ritz-Carlton, и Sofitel, и Rotana, и новенькая Jumeirah. Наши продажи на направлении идут неплохо, для Бахрейна это более одного бронирования в день. Емкость рынка небольшая, да и направление недешевое и пока не очень популярное». В свою очередь, Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый слон», считает, что «как самостоятельное направление Бахрейн, особенно на фоне увеличения перевозки и привлекательных цен на ОАЭ, мало интересен российским туристам, но вот как транзитное направление для дальнейших полетов в Таиланд, Китай, Шри-Ланку он был и будет востребован».

Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро тур», в свою очередь, считает, что «если говорить о Бахрейне как самостоятельном направлении, то оно пока не готово к массовому потоку туристов. Во-первых, гостиничная база страны небольшая, да и имиджу страны еще далеко до имиджа популярного туристического направления». Напомним, что в мае прошлого года в Москве открылся офис по туризму Бахрейна. По данным турофиса, за первое полугодие 2018 года Бахрейн посетили 11,3 тыс. российских туристов, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. /TOURBUS.RU

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