Турбизнес Северной столицы снова просит отложить введение сбора с туристов

С призывом отложить введение туристического сбора до конца 2022 года обратились к врио губернатора города на Неве Александру Беглову руководители Российского союза туриндустрии (РСТ) и Российской гостиничной ассоциации (РГА), - сообщает наш петербургский корреспондент.

В письме на имя главы региона президент РСТ Сергей Шпилько и глава РГА Геннадий Ламшин поддержали местных коллег в их просьбе на торопиться с введением меры, способной затормозить развитие туризма (месяцем ранее к тогдашнему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко обращались директора СЗРО РСТ Екатерина Шадская и филиала РГА по Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин).

Желание отсрочить появлении нового сбора авторы и той, и другой инициативы объясняют целом рядом причин. Во-первых, эксперимент по введению курортного сбора, который с мая 2018-го проходит в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, продлится до конца 2022-го: именно по его итогам должно быть принято решение, распространять ли эту практику на другие регионы страны.

По итогам минувшего летнего сезона, к примеру, в Ставропольском крае, где с отдыхающих собирают 50 рублей в сутки, в целом удалось собрать 112 млн рублей, в Краснодарском крае (10 рублей в сутки) – 81 млн, а в Алтайском (30) – 13 млн.

В Крыму, где размер курортного сбора также будет равен 10 рублям с человека в сутки, эксперимент стартует лишь в мае 2019 года.

Во-вторых, в Петербурге по инициативе Комитета по финансам Смольного намерены ввести не курортный сбор, а фактически новый налог на доходы гостиниц, поскольку взимать его предлагается в размере 1-2% стоимости услуг размещения для каждого постояльца в сутки.

В-третьих, и без того осложненное увеличением с 1 января 2019 года НДС до 20% финансовое состояние питерских отелей, а также необходимостью за их счет передавать данные о регистрации гостей в систему миграционного учета, приведет многие гостиницы к необходимости увеличивать стоимость размещения. Что в текущей ситуации вполне может способствовать даже к сокращению турпотока в Cеверную столицу: люди попросту выберут более экономичное направление отдыха.

Подчеркивая, что «у предложенной концепции гостевого сбора слишком много слабых, нелогичных и непроработанных мест, а позитивного накопительного эффекта от его введения туристская инфраструктура города не испытает», руководители РСТ и РГА просят руководство города оставить рассмотрение вопроса о туристском сборе в Петербурге до завершения эксперимента по курортному сбору (т. е. до конца 2022 года).

По их оценке, к тому времени можно будет в полной мере оценить эффект от введения курортного сбора в экспериментальных регионах РФ, сделать бесплатной процедуру передачи сведений о постояльцах в систему миграционного учета, а также в основном завершить мероприятия недавно принятой в городе на Неве программы развития туризма.

Если же новый налог в Петербурге появится, инициаторы письма уверены – это приведет к снижению конкурентоспособности официальных гостиниц, в то время как частный сектор съемного жилья получит дополнительные (ценовые, в частности) преимущества. «Очевидно, что ситуацию в целом определяет падение реальных доходов населения, - констатирует Владимир Васильев, президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга. – Когда потенциальный клиент считает каждый рубль, чаще всего он выбирает, что подешевле. В том случае, если налог все же введут, официальные гостиницы получат и новую расходную статью, которой у их конкурентов не будет».

Значит, тот же уровень услуг гость сможет получить у последних дешевле. А зачем ему платить больше?

К тому же представители турбизнеса уверены: речь должна идти именно о целевом сборе, а не о налоге, поскольку только в этом случае он будет носить четко ориентированный характер. «Только в этом случае поступления могут быть целевым образом направлены на развитие инфраструктуры туризма и рекламу Петербурга, - считает исполнительный директор СЗРО РСТ Екатерина Шадская. – Ведь сам смысл появления подобных платежей заключается в изыскании дополнительных средств на развитие туризма и продвижение города».

/TOURBUS.RU