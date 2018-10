Эксперты уверены, что большинство участников туррынка «останется в строю» благодаря новым технологиям

На минувшей неделе в столице прошла Шестая международная конференция Online Travel 3.0. Мероприятие посетили более трехсот участников, включая самых авторитетных экспертов отрасли и топ-менеджмент ведущих компаний рынка.

В ходе конференции эксперты обсудили основные тенденции тревел-рынка, прогнозы его дальнейшего развития, использование передовых технологий в туристической индустрии, а также вызовы, с которыми отрасль столкнется в будущем.



«По экспертным оценкам, в прошлом году авиакомпании всего мира перевезли рекордные 4,1 млрд человек. Согласно исследованию IATA, рост пассажирооборота составил 6,4% к августу прошлого года. За 8 месяцев 2018 года российские авиакомпании перевезли 77,3 млн пассажиров. При этом 900 тыс. пассажиров было перевезено российскими авиакомпаниями на маршрутах городов проведения

"Авиационная подвижность" населения Российской Федерации продолжает расти, хотя она по-прежнему ниже, чем в Европе. Процент занятости пассажирских кресел российских авиакомпаний по состоянию на август составил 91,1%, мировой показатель занятости кресел составил 85,3%, уточнила Татьяна Меркулова.



С докладом об основных трендах рынка со ссылкой на данные от советника главы Ростуризма по транспорту Дмитрия Горина выступил Александр Сизинцев, заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Транспортные автоматизированные информационные системы – ТАИС».

«В I квартале 2018 года у туроператоров наблюдалась положительная динамика роста объемов продаж, главным образом за счет большого объема ранних бронирований. Во II квартале произошел резкий спад, который, по некоторым подсчетам, составил 10-20% и был вызван рядом причин, в том числе ростом курса валют на 15%. В связи с ситуацией, произошедшей с рядом туроператоров, в первой половине года наблюдался рост числа туристов, планировавших путешествия самостоятельно», – рассказал он.

По его словам, в числе самых популярных внутренних направлений среди самостоятельных туристов в первые 9 месяцев 2018 года оказались Сочи и Симферополь, а из внешних направлений наибольшим спросом пользовались Тиват и Тбилиси. Среди тенденций рынка как организованного, так и самостоятельного туризма Александр Сизинцев выделил консолидацию вокруг крупных игроков, а также усиление роли государства в туристической отрасли.

Это выражено переходом Ростуризма в Министерство экономического развития, ужесточением политики ЦБ в отношении туркомпаний, созданием и развитием технологических платформ – «Электронной путевки» и Национальной системы бронирования. Доля туризма в ВВП выросла с 1,5% до 3,5%, а планируемый государством рост вклада туризма в ВВП может составить 6%.



Прогнозом развития рынка также поделился директор департамента страхования пассажиров компании «АльфаСтрахование» Дмитрий Мигачев: «Тренды российского рынка туристических услуг, которые мы увидим в будущем, с большой вероятностью будут свидетельствовать о дальнейшей консолидации и росте конкуренции между игроками. Но большинство участников останутся в строю, обретут новые силы и дыхание, воспользовавшись новыми благами и технологиями, которые дает нам всем постепенная диджитализация окружающих нас процессов.

И если мы увидим чуть более стабильную обстановку в мире, снижение текущего накала, то это станет еще одним позитивным шагом, что положительно отразится как на трафике зарубежных туристов, так и увеличит поток россиян, отдыхающих в России и за рубежом».



Бурное обсуждение вызвали вопросы выбора стратегии дистрибуции туристических услуг и внедрения NDC. Владимир Проскурин, начальник отдела программ по пассажирским перевозкам IATA в России рассказал об истории внедрения стандарта протокола NDC и его целях.

Он отметил: «Более 20 авиакомпаний взяли на себя обязательство довести объем продаж через NDC API до 20% к концу 2020 года. Это действительно амбициозная задача, потому что сегодня отрасль находится лишь в начале пути. 19 октября была совершена первая подобная «живая» транзакция при продаже агентом в Великобритании билета авиакомпании, когда в качестве агрегатора выступила «классическая» GDS. Все транзакции, которые осуществлялись до этого, были на основе прямого подключения агентов к API авиакомпании».



В рамках обсуждения больших данных и технологии машинного обучения применительно к туристической индустрии, Андрей Осинцев, директор «Связной Трэвел», и Максим Годзи, руководитель подразделения машинного обучения App in the Air, представили свой совместный проект персонализированной электронной рассылки, которая анализирует историю полетов пассажира и предлагает потенциально интересные направления. «Связной Трэвел» и App in the Air видят будущее сервиса в том, что система сможет определять не только куда предпочтет полететь турист, но также подходящие время и вариант билета.



Второй день конференции был посвящен современным технологическим решениям туристической отрасли. Участники панельных дискуссий обсудили финансовые продукты и их интеграцию в работу туриндустрии, повышение лояльности клиентов и увеличение конверсии за счет использования мобильных приложений.

