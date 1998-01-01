|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
30 октября
Эксперты уверены, что большинство участников туррынка «останется в строю» благодаря новым технологиям
Более трехсот профессионалов приняли участие в прошедшей в столице ежегодной международной конференции Online Travel 3.0
На минувшей неделе в столице прошла Шестая международная конференция Online Travel 3.0. Мероприятие посетили более трехсот участников, включая самых авторитетных экспертов отрасли и топ-менеджмент ведущих компаний рынка.
"Авиационная подвижность" населения Российской Федерации продолжает расти, хотя она по-прежнему ниже, чем в Европе. Процент занятости пассажирских кресел российских авиакомпаний по состоянию на август составил 91,1%, мировой показатель занятости кресел составил 85,3%, уточнила Татьяна Меркулова.
«В I квартале 2018 года у туроператоров наблюдалась положительная динамика роста объемов продаж, главным образом за счет большого объема ранних бронирований. Во II квартале произошел резкий спад, который, по некоторым подсчетам, составил 10-20% и был вызван рядом причин, в том числе ростом курса валют на 15%. В связи с ситуацией, произошедшей с рядом туроператоров, в первой половине года наблюдался рост числа туристов, планировавших путешествия самостоятельно», – рассказал он.
По его словам, в числе самых популярных внутренних направлений среди самостоятельных туристов в первые 9 месяцев 2018 года оказались Сочи и Симферополь, а из внешних направлений наибольшим спросом пользовались Тиват и Тбилиси. Среди тенденций рынка как организованного, так и самостоятельного туризма Александр Сизинцев выделил консолидацию вокруг крупных игроков, а также усиление роли государства в туристической отрасли.
Это выражено переходом Ростуризма в Министерство экономического развития, ужесточением политики ЦБ в отношении туркомпаний, созданием и развитием технологических платформ – «Электронной путевки» и Национальной системы бронирования. Доля туризма в ВВП выросла с 1,5% до 3,5%, а планируемый государством рост вклада туризма в ВВП может составить 6%.
И если мы увидим чуть более стабильную обстановку в мире, снижение текущего накала, то это станет еще одним позитивным шагом, что положительно отразится как на трафике зарубежных туристов, так и увеличит поток россиян, отдыхающих в России и за рубежом».
Он отметил: «Более 20 авиакомпаний взяли на себя обязательство довести объем продаж через NDC API до 20% к концу 2020 года. Это действительно амбициозная задача, потому что сегодня отрасль находится лишь в начале пути. 19 октября была совершена первая подобная «живая» транзакция при продаже агентом в Великобритании билета авиакомпании, когда в качестве агрегатора выступила «классическая» GDS. Все транзакции, которые осуществлялись до этого, были на основе прямого подключения агентов к API авиакомпании».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72