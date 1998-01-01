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За два месяца Ростуризм исключил из реестра 135 туроператоров/ На борту разбившегося в Индонезии лайнера не было организованных туристов из России/ "Красный уровень" непогоды объявлен на севере Италии

За два месяца Ростуризм исключил из реестра 135 туроператоров

Ростуризм в сентябре и октябре исключил из реестра 135 туроператоров, следует из размещенных на сайте ведомства приказов.

В сентябре из реестра было исключено 70 туроператоров, абсолютное большинство – "в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок".

Наиболее резонансным стало самостоятельное исключение Ростуризмом из реестра трех юрлиц туроператора "Натали Турс" 3 сентября, а также компании "Данко".

В октябре из реестра были удалены сведения о 65 туроператорах, в основном также из-за непредставления сведений о наличии финобеспечения. Среди них нет крупных компаний.

Также в середине октября Ростуризм исключил из реестра все три юрлица центра бронирований "РоссТур".

Всего в реестре Ростуризма на 29 октября состоят 4346 туристических компаний.

На борту разбившегося в Индонезии лайнера не было организованных туристов из России

В понедельник утром пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер, следовавший в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета.

Сразу после этого власти начали поисковую операцию. Его обломки были найдены в море в районе западного побережья острова Ява. По данным Jakarta Post, на борту находился 181 пассажир, трое из которых дети, а также восемь членов экипажа.

У туроператоров нет информации о российских туристах, которые летели на разбившемся лайнере в город Панкалпинанг на острове Банка в Индонезии, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметили в АТОР, пассажиры на борту разбившегося самолета были местными жителями, в том числе погибли 23 сотрудника индонезийского Министерства финансов, направлявшиеся в командировку. Возможно, на борту могли находиться граждане КНР. Гражданство погибших пока выясняется.

"Более 85% российских организованных туристов в Индонезии отдыхает на острове Бали. Индивидуальные и самостоятельные путешественники посещают Джакарту. Панкалпинанг и остров Банка не являются туристической зоной, российские туристы там – это редкость. Панкалпинанг – небольшой (174 тыс. человек) город на острове Банка. Основное население – китайцы, в меньшей степени – малайцы", — пояснили в ассоциации.

В Ростуризме ранее сообщили, что данных о россиянах на борту разбившегося в Индонезии самолета не поступало.

"Красный уровень" непогоды объявлен на севере Италии

"Красный уровень" угрозы объявили в нескольких областях на севере Италии из-за непогоды, сообщает агентство ANSA. В частности, максимальный уровень тревоги был объявлен в областях Венето, Лигурия и Фриули – Венеция-Джулия.

"В понедельник ожидаются сильные дожди, сопровождаемые порывами ветрами скоростью до 100 км/ч. Во вторник погода улучшится, но в среду вновь станет опасной", — говорится в сообщении.

"Из-за ветра и дождя падают деревья, на побережье объявлена критическая ситуация из-за шторма в море. Школы в понедельник закрыты. В Генуе деревья вырваны с корнем, повреждены автомобили. Сильный дождь и снег также прошел в Ломбардии", — отмечает ANSA.

На прошлой неделе непогода привела к транспортному коллапсу в Риме. Несколько станций метро были затоплены, автомобильное движение частично парализовано.

/TOURBUS.RU



