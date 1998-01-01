Новости Туристы готовятся к резкому подорожанию речных круизов Эксперты рассказали о начале продаж круизных туров на следующий речной сезон на фоне взлетевших цен на топливо

Российские туристы заранее оплачивают речные круизы на следующий год, так как с 1 января 2019 года акцизы на топливо увеличатся в 1,5 раза и поездки подорожают, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. Напомним, что с 1 января этого года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, повышающие акцизы на дизтопливо и бензин, из-за чего круизные туроператоры терпят убытки. С начала года топливо подорожало более чем на 70%. Несмотря на это, компании пытались удержать стоимость путевок на прежнем уровне, поэтому в 2018 году круизы продавались по старым ценам. "С 1 января 2019 года в полтора раза увеличатся топливные акцизы, а это значит, что круизные туры тоже станут дороже. Учитывая то, что в мае речным круизным компаниям пришлось на 20-25% повысить расценки на навигацию 2019 года, то дополнительное увеличение акцизов повлечет еще большие расходы путешественников. Но туристов, полностью оплативших путевки по нынешним ценам, предстоящее повышение уже не коснется", — сообщила г-жа Тюрина. Она добавила, что если стоимость топлива снова начнет расти, то расценки опять придется поднимать, но стопроцентно оплаченный тур, по словам круизных туроператоров, служит гарантией неизменности его стоимости. В случае частичной предоплаты, за 2-3 недели клиентов планируют оповещать о предстоящем повышении, чтобы они могли оплатить тур по старой цене. "Круизные туроператоры отмечают рост спроса на поездки в этом году, несмотря на увеличение стоимости туров на 20-25% по сравнению с 2017 годом. Компании предоставляют скидки, поэтому объемы продаж продолжают расти", — пояснила она. Ирина Тюрина считает, что цены на речные круизы в 2019 году будут выше, в том числе из-за повышения НДС на 2%. "Это значит, что цены поднимутся и на питание, экскурсии, перевозку", — добавила пресс-секретарь РСТ. В некоторых компаниях отмечают замедление продаж круизных туров, которое связано с ослаблением рубля (при выборе заграничных маршрутов), а также с тем, что российские туристы стали дольше копить на поездки. "В то же время российские круизы, предназначенные для иностранных туристов, загружаются хорошо, падение курса рубля играет на руку зарубежным гостям", — подчеркнула И.Тюрина. По словам круизных туроператоров, которых цитирует «Интерфакс», традиционно в первую очередь россияне приобретают круизы продолжительностью 13-20 дней, их бронируют заблаговременно, в отличие от коротких водных путешествий. Большинство круизных туристов, которые приобретают поездки на 2019 год, – это постоянные клиенты. Некоторые компании отмечают, что клиенты стали чаще приобретать путешествия на теплоходах класса "люкс". В то же время Михаил Корнышев, исполнительный директор туроператора «Ника», сообщил нашему корреспонденту: «Нельзя сказать, что сейчас туристы стали активнее приобретать речные круизы на следующий сезон. Денежные потоки населения уже не такие активны. Многие предпочитают откладывать поездки из-за шквала негативной информации, связанной с «Натали Турс», «РоссТуром» и другими туристическими компаниями. Если говорить о росте спроса, то он есть на круизы по рекам Белоруссии, потому что на эти круизы еще не подписали новые цены». В свою очередь, Людмила Пучкова, директор департамента развития и коммерции компании «Круизный Дом МК», в беседе с нами отметила: «Говорить обо всех круизных компаниях не могу, но у нас все как обычно, спрос стабильный. Клиенты бронируют на следующий год только самые интересные и редкие речные маршруты или самые дефицитные каюты». /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире

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