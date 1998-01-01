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29 октября
Куба заинтересовала агентства Юга России
На прошлой неделе делегация Острова Свободы в ходе профессионального роуд-шоу посетила Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград

Участниками прошедшего на Юге России бизнес-турне стали российское представительство Министерства туризма Кубы, ведущие туроператоры по Кубе - "Гавана Тур", Karamba Tours, ICS Group, гостиничные сети Iberostar, Barcelo, Blue Diamond и рекламное агентство Main Target.


Интерес к презентациям Кубы превзошел все ожидания участников. В трех городах Юга России на встречу с кубинской делегацией пришли более 230 агентств. Как подчеркивает директор российского представительства Министерства туризма Кубы Эдильберто Риверон Леон, Кубу в южных регионах хорошо знают и продают.

Он отметил, что "часто кубинское направление несправедливо продвигают как только пляжное. "Наши" гости - те, кто интересуется культурой, историей, экотуризмом.

Куба идеальна для экскурсионных туров. У нас девять городов и ландшафтов, которые входят в Список наследия ЮНЕСКО. Помимо Гаваны, которая в следующем году отмечает 500-летие, следует активно советовать туристам посещать города Тринидад, Камагуэй, Сьенфуэгос. И яркие впечатления им гарантированы! А почувствовать дух настоящей Кубы туристы смогут, побывав на кофейных плантациях, участвуя в закрутке знаменитых сигар или на дегустации легендарного рома".

 

Менеджер компании "Гавана Тур" Екатерина Бородина в своих презентациях агентствам рекомендовала обязательно комбинировать в турпакетах две-три ночи в Гаване с пляжным отдыхом на островах: "На Атлантическом побережье - это прекрасные острова Кайо Коко, Кайо Санта Мария, Кайо Гильермо, Кайо Энсеначос. В Карибском море - остров Кайо Ларго. Еще один замечательный курорт на востоке Кубы, куда напрямую можно прилететь из России, - Ольгин. Здесь другая природа, горы и белоснежные пляжи".

Многочисленные плюсы Кубы для туризма также неоднократно подчеркивал в своих выступлениях руководитель Карибского направления ICS Group Карлос Гонсалес. "Куба - это безопасность и дружелюбие, возможность приезжать на 90 дней без визы, благоприятный климат со среднегодовой температурой 27С, прекрасные пляжи с белым песком. А еще богатое историческое наследие, развитая гостиничная база и прекрасное транспортное сообщение с Россией. Есть много регулярных рейсов и чартеров на курорты - Варадеро, Кайо Коко, Ольгин, а с конца ноября в Санта Клара".


В рамках роуд-шоу на Юге России кубинцы проехали около тысячи километров, провели три воркшопа, 23 презентации и сотни деловых встреч. На лотереях было разыграно в общей сложности полторы сотни призов! Особый восторг счастливчиков вызвали подарки от Barcelo и Iberostar - пакеты проживания на двоих человек в пятизвездниках этих сетей.
А еще была насыщенная экскурсионная программа, не оставившая никого из участников равнодушными, - по старинному Краснодару на берегу Кубани, многоликому Ростову-на-Дону и армянской Нахичевани, в столицу донского казачества Старочеркасск и к грандиозному монументу Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде.


Прошедшее роуд-шоу Кубы стало седьмым по счету за последние десять лет, организованным давним партнером Министерства туризма Кубы - медиахолдингом "Турбизнес".

Позади - вояжи в Поволжье, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и даже в страны Восточной Европы. Впереди, по словам Эдильберто Риверон Леона, новые интересные маршруты по России.

/TOURBUS.RU


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