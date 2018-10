Новости Travelport осуществляет революцию в области онлайн-бронирования авиабилетов Travelport стал первым GDS-оператором, поддерживающим новейший технический стандарт NDC (New Distribution Capability)

31 октября в Санкт-Петербурге в Belmond Grand Hotel Europe и 2 ноября в Москве в отеле Ritz-Carlton пройдут воркшопы, на которые приедут японские принимающие туристические компании, авиалинии, гостиницы и турофисы ряда префектур. Их представители проведут ряд презентаций, а затем сядут за стол переговоров с коллегами из российских туристических компаний. В воркшопе в Санкт-Петербурге впервые примет участие авиакомпания Finnair, а сразу в двух городах – префектуры Вакаяма, Ниигата и регион Кансай. Как и в прошлом году, Россию посетят представители из Окинавы, Саппоро и Хоккайдо. От отелей будет дебютировать Hotel Gajoen Tokyo (сеть Small Luxury Hotels of the World). В двух городах в переговорах с российскими туроператорами примут участие в общей сложности более 20 японских компаний. В программе – приветственные слова представителей JNTO, посольства Японии и консульского отдела, которые расскажут о визовых послаблениях для туристических фирм. Прозвучат презентации префектур Хоккайдо, Окинавы, Вакаямы, Ниигаты, Токио и региона Кансай. Вторая половина дня будет занята переговорами с потенциальными партнерами из России. Событие вызвало большой интерес у российских экспертов и профессионалов туристической области, на мероприятиях в двух городах ожидается более 170 представителей турбизнеса. Директор московского представительства JNTO, госпожа Айри Мотокура, отметила: «За время существования нашего офиса мы второй раз проводим подобные воркшопы. В этом году они пройдут с ещё большим размахом и по количеству принимающих японских компаний, и по составу участников. Впервые представит свои возможности префектура Ниигата, где можно попробовать, пожалуй, наиболее вкусный рис и свежую рыбу. Большое внимание будет уделено и горнолыжному отдыху, об этом расскажут представители нашей северной префектуры Хоккайдо, где можно попробовать уникальный снег-«пухляк». Впервые за стол переговоров сядут гости из Вакаямы, которые расскажут о «жемчужинах» региона - священной горе Коя-сан и паломнических тропах Кумано-кодо. Как и в прошлом году японским региональным компаниям будет интересно познакомиться и расширить сотрудничество с российскими туристическими фирмами, развивающими luxury-путешествия. Наши компании всегда готовы проконсультировать, предоставив высокий уровень сервиса и эксклюзивный продукт». Как сообщили нам ранее в российском офисе JNTO, первые девять месяцев 2018 года показали стабильный рост российского турпотока – Японию посетили 68,5 тыс. россиян. В 2017 году эта цифра составила 54 385 человек, таким образом, увеличение турпотока составило 26%. В целом за девять месяцев страну посетили 23 468 500 человек - этот показатель превысил прошлогодний на 10,7%. Общая цифра турпотока из разных стран мира в связи с природной нестабильностью в сентябре снизилась на 5,3% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 2 159 600 человек. В сентябре Страну восходящего солнца посетило рекордное количество россиян – 7600 человек. По сравнению с прошлым годом турпоток увеличился на 17,1%. Эта цифра могла бы быть ещё выше, если бы не тайфун, пришедший в Осаку, и землетрясение на Хоккайдо. Кроме того, напомним, что с начала этого месяца Япония значительно смягчила визовый режим для россиян, которые едут в страну в составе туристических групп, организуемых компаниями – членами Российского союза туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристам, которые воспользуются услугами туроператоров – членов двух отраслевых объединений, для заявления на визу потребуется всего лишь две заполненные анкеты, две фотографии, оригинал заграничного паспорта и копия российского. / TOURBUS.RU

