Новости В новом зимнем сезоне в Швейцарии появятся подъемники с кристаллами Swarovski и альпийские экспрессы с «мишленовским» меню Интересные новинки наступающего сезона были представлены в ходе вечера для прессы, организованного российским представительством Switzerland Tourism

Традиционный вечер для российской прессы, посвященный началу нового зимнего сезона, провел в столичном отеле «Хаятт Ридженси Петровский парк» офис по туризму Швейцарии Switzerland Tourism. Открывший встречу посол Швейцарии в России г-н Ив Россье поднялся на сцену в сопровождении своего любимца - огромного альпийского лабрадора, и рассказал, что «eще 150 лет назад Швейцария была очень бедной страной, жители которой стремились покинуть её. В поисках лучшей жизни они уезжали и в соседние европейские страны, и в далекую Америку. Именно тогда мы стали вкладывать значительные средства в развитие инфраструктуры наших городов и горных поселков, и в итоге Швейцария превратилась в одно из лучших мест в мире для комфортной жизни. А сейчас всю эту прекрасную инфраструкту транспорта, жилья и услуг могут оценить и многочисленные туристы, в том числе и российские, которых мы очень ждем». В свою очередь директор офиса по туризму Швейцарии в России Наталья Варт сообщила, что за восемь месяцев этого года в Швейцарии побывали 96,7 тыс. российских туристов, что на 4,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наши сограждане ночевали в стране 259,2 тыс. раз – рост на 3,4%. При этом только в зимний сезон с ноября прошлого года по апрель этого Швейцария приняла 72 тыс. россиян (+9,1%), совершивших 207 тыс. ночевок (+7,6%). «А вот лето прошло с незначительным снижением, возможно, из-за проходившего в России Чемпионата мира по футболу. С мая по конец августа в Швейцарию въехали 46,4 тысячи туристов - падение менее одного процента, и всего на 2,2% сократилось количество ночевок – со 110,5 до 108 тысяч», – добавила Наталья Варт. Она также отметила, что треть россиян прибывает сегодня в альпийскую страну через туроператоров, а две трети – самостоятельно. Менеджер по маркетингу и связям с общественностью Switzerland Tourism Мария Макарова в свою очередь представила новые зимние программы, которые на этот раз проходят под обновленным девизом Upgrade your winter 2.0. Она также отметила, что согласно последним исследованиям Switzerland Tourism, 50% наших соотечественников при выборе зимних курортов самыс важным критерием называют длину горнолыжных трасс, 40% считают важным транспортную доступность, 34% – удобство отдыха с детьми, 17% необходимы русскоговорящие горнолыжные инструкторы. 14% привлекает новизна направления, 7% обращают внимание на престиж и популярность курорта, 11,5% предпочитают вкусную еду и 30% крайне заинтересованы в катании ski-in /ski-out. «Как видите, по всем критерииям Швейцария соответствует высоким запросам российских гостей. К примеру, в стране есть 20 сертифицированных семейных курортов, общая длина трасс на различных курортах - от 200 до 650 км, десятки отелей предлагают катание «от двери», а лыжные инструкторы со знанием русского языка найдутся на всех популярных горнолыжных курортах», – подчеркнула г-жа Макарова. Как и каждый год, к новому зимнему сезону в Швейцарских Альпах появится немало интересных новинок. Так, в этом сезоне объединяются курорты Андерматт и Седрун, и теперь здесь появляется это самая большая зона катания в Центральной Швейцарии, связанная кресельными подъемниками. В Церматте этой зимой заработает новая канатная дорога Matterhorn Glacier Ride, которая свяжет вершины Трокенер Штегг (2939 м) и Малый Маттерхорн (3883 м). Новая канатка станет не только самой высокогорной в Европе, но и самой роскошной. Итальянские дизайнеры отделали четыре из 25 кабинок кабинки с панорамными окнами кожей и искусственной замшей, а для украшения использовали 280 тыс. кристаллов. Среди новинок класса «люкс» - и новый класс «Совершенство» в составе панорамного поезда «Ледниковый экспресс», курсирующего между Санкт-Морицем и Церматтом.. Это новый премиальный вагон всего на 20 кресел с огромными панорамными окнами. В обслуживание включены персональный сопровождающий, изысканный гастрономический обед и планшет с развлекательными программами. Новая схема ценообразования на ски-пассы под названием Snow Deal вводится в этом сезоне в Энгадине, Санкт-Морице и Церматте. Благодаря этой "Снежной сделке" если вы приобретаете свой ски-пасс не позднее чем за 15 дней до первого дня катания, то получаете скидку до 30%. В регионе Юнгфрау каждую субботу дети в возрасте от 6 до 15 лет катаются бесплатно при условии, что взрослый приобретает ски-пасс на день или полдня по обычной цене. Более чем на 30 курортах Швейцарии теперь можно отправиться на гору сразу же по приезду на курорт, даже если ваш ски-пасс действует только с завтрашнего дня. А приобретя ски-пасс на один или несколько дней, вы получаете право пользования железными дорогами и подъемниками днем раньше абсолютно бесплатно. /TOURBUS.RU

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