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26 октября
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«Русь-Тур» снимает региональные рейсы на Хайнань/ Грузинские власти запретили «Победе» полеты в Тбилиси/ Железнодорожное сообщение с Сочи должно быть восстановлено в течение суток
«Русь-Тур» снимает региональные рейсы на Хайнань
Туроператор «Русь-Тур», специализирующийся на Китае, не сможет выполнить в октябре рейсы на Хайнань из Сургута, Якутска, Тюмени, Казани и Уфы, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Ранее туроператор отменил чартерную цепочку из Москвы в Санью (Хайнань) с 6 октября, объяснив это увеличением стоимости авиаперевозки. Вместе с этим в компании объявили о расширении полетной программы и добавили рейсы из Казани, Уфы, Сургута, Тюмени и Якутска. Теперь же туристы, которые их купили, из этих городов вылететь не смогут», — рассказали в ассоциации.
Как отметили в АТОР, новая региональная программа туроператора была отложена из-за отказа китайских властей в слотах авиакомпании Red Wings, которая должна была летать из этих городов.
«Количество проданных туров на рейсах из Казани, Уфы, Сургута, Тюмени и Якутска, а также глубину продаж в компании пока не называют. Оценочно, речь идет о сотнях туристов, которые попали в ситуацию с невозможностью вылететь на отдых до ноября», — сообщили в ассоциации.
«Русь-Тур» предложила туристам перелет из других городов — Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Улан-Удэ и Владивостока — с компенсацией внутреннего переезда или аннуляцию тура без оплаты фактически понесенных затрат оператора вне зависимости от даты своего вылета.
Также туристы могут перенести даты начала тура и попробовать дождаться выдачи Red Wings слотов. Но когда это произойдет – неизвестно.
Грузинские власти запретили «Победе» полеты в Тбилиси
Авиакомпания "Победа" получила "внезапный отказ" грузинских авиавластей в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика.
"На основании решения межведомственной комиссии при Минтрансе РФ "Победа" была назначена на выполнение рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. После согласования необходимых слотов с аэропортом Тбилиси "Победа" начала продажу билетов на рейсы в июле 2018 года, на данный момент забронировано свыше 17 тыс. билетов", — заявил собеседник агентства.
Теперь компания вынуждена отменить рейсы по этим маршрутам на период до 1 ноября, добавил он.
Вместе с тем, по словам представителя "Победы", грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от российских авиационных властей "на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в регионы РФ".
Железнодорожное сообщение с Сочи должно быть восстановлено в течение суток
Оперативный штаб ОАО "РЖД" поставил задачу восстановить железнодорожное сообщение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток, сообщает компания. Тем самым будет восстановлено железнодорожное сообщение с Сочи.
В настоящее время на участке Греческая — Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД), где в результате наводнения в Туапсинском районе произошел подмыв железнодорожного пути, продолжаются восстановительные работы. В них принимает участие около 300 железнодорожников.
На перегоне ведется выгрузка щебня для формирования насыпи, работает бульдозерная и путевая техника. Проведена расчистка железнодорожных путей от селей, идет восстановление устройств электроснабжения, связи, сигнализации и блокировки. Устанавливаются опоры контактной сети, производится укладка новой рельсошпальной решетки.
Ранее сообщалось, что работники РЖД восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный, поврежденный в результате наводнения, и открыли движение поездов по одному из двух путей.
/TOURBUS.RU
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