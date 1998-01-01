Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Организованный российский турпоток в Хорватию вырос на 35% Эксперты комментируют неожиданное «возвращение» туристов к традиционным туроператорам по Хорватии в завершившeмся сезоне

На хорватском направлении в этом году отмечен 35%-й рост организованного турпотока, притом что общее количество российских прибытий соответствует результатам сезона-2017, - сообщает АТОР. Так, по данным представительства по туризму Республики Хорватии в России, за первые 9 месяцев 2018 года в Хорватии побывало 128,6 тыс. российских туристов, что чуть больше, чем было за тот же период 2017 года (127,7 тыс.). Непосредственно за три летних месяца, когда россияне наиболее активно едут в Хорватию на пляжный отдых, страна приняла почти 91,5 тыс. россиян, что на 2% меньше, чем летом 2017 г. Оценивая итоги сезона-2018, глава представительства туризма Хорватии Райко Ружичка говорит о том, что в целом хорватская сторона довольна результатами по российскому рынку. «С учетом ЧМ-2018, когда многие российские туристы остались дома смотреть футбол, а также колебаний российской валюты весной и осенью, мы получили неплохой результат почти в 130 тыс. российских туристов. По итогам 2018 года мы рассчитываем принять около 140 тыс. гостей из РФ, что на несколько процентов, возможно, превысит объемы 2017 года», – сообщил г-н Ружичка. Одним из важных трендов этого года представитель хорватского туризма называет 35%-ное увеличение количества организованных туристов. «Это очень важное для нас достижение. Мы хотим закрепить этот тренд. На будущий год маркетинговый бюджет на b2b рынок будет несколько увеличен, мы будем готовы поддержать финансово больше мероприятий и активностей туроператоров на хорватском направлении», – заявил Райко Ружичка. По его мнению, у Хорватии есть неплохие шансы привлечь больше российских туристов и в зимнем сезоне за счет роста объемов регулярной перевозки между Москвой и Загребом. «Этой зимой «Аэрофлот» будет летать в Загреб каждый день, в прошлом году это было несколько раз в неделю. Так что у туроператоров есть возможность сформировать более удобные зимние программы по посещению Загреба, где традиционно проводятся лучшие в Европе рождественские ярмарки», – говорит г-н Ружичка. С оценками хорватской стороны по итогам сезона согласны и туроператоры – члены АТОР. По их мнению, в целом направление показало хороший результат, хотя летний сезон складывался сложно. Вслед за успехом на этапе раннего бронирования последовал спад продаж в мае–июне, затем всплеск в июле и снова некоторое затишье в августе и сентябре, что было связано с колебаниями курса рубля. Несмотря на такие «качели», в туроператорских компаниях «Русский Экспресс» и «ПАКС» довольны результатами сезона на хорватском направлении. Так, в «ПАКС» сообщили, что вышли на запланированные показатели по Хорватии, связав это с правильной организацией продаж и «со своевременным реагированием на все изменения рынка». В «TUI Россия» рассказали, что увеличили свои объемы на направлении, в том числе за счет продаж на рынке Санкт-Петербурга. В этом году TUI был единственным туроператором на петербургском рынке, кто брал жесткие блоки мест на рейсах а/к S7 из Пулково в Пулу. У TUI в период раннего бронирования было продано более 30% всего объема туров в Хорватию. Не ниже уровня прошлого года оценивают летний спрос на Хорватию в этом году в пресс-службе «Библио Глобуса». По данным туроператора, в топе спроса его клиентов были такие курорты, как Ровинь, Пореч, Брела, Макарска и Шибеник, туры в отель 3* начинались от 47,5 тыс. руб. на двоих. По мнению экспертов, рост организованного турпотока в Хорватию связан как с экономическим фактором – как правило, за счет более низкой цены отеля и туроператорского тарифа на перевозку пакетный тур выходит дешевле самостоятельного бронирования, так и с более широким предложением туроператоров по объектам размещения. «В Хорватии в сезон всегда имеется некоторый дефицит мест в популярных отелях, поэтому туристам удобнее обратиться к туроператорам, которые имеют гарантии в популярных отелях по привлекательным ценам, и приобрести пакетный тур», – поясняют в «TUI Россия». Как отметил в интервью нашему порталу, подводя итоги сезона, представитель пресс-службы туроператора ANEX Tour Андрей Половинкин, «мы открыли продажи Хорватии только в конце апреля этого года, что для летнего направления уже достаточно поздно, учитывая высокую загрузку в отелях. Этот сезон мы использовали для оценки направления, работы отелей и принимающего офиса, для понимания, как мы будем развиваться по Хорватии в дальнейшем, и оценки перспектив. Но можно с уверенностью сказать, что, исходя из тех целей, которые мы ставили, наши ожидания по сезону оправдались. Стоит отметить, что на зиму мы не выводили направление в продажу, поэтому прогнозов на низкий сезон мы делать не можем». /TOURBUS.RU

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