Новости «Аэрофлот» переходит на зимнее расписание В новом сезоне, который начинается в ближайшее воскресенье, национальный авиаперевозчик открывает ряд новых направлений, среди которых – Швеция, Ирландия, Словения и Шри-Ланка

Авиакомпания «Аэрофлот» переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года, - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании. Главной особенностью наступающего сезона станет открытие полетов по 14 новым направлениям - как на собственном парке воздушных судов «Аэрофлота», так и в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия». В рейтинге британского аналитического ресурса anna.aero «Аэрофлот» занял первое место по количеству новых маршрутов в сезоне «Зима 2018/2019». В наступающем сезоне Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах. Среди них 54 направления на территории России (53 – из Москвы, 1 – из Сочи), 18 городов в 7 странах СНГ и 80 маршрутов дальнего зарубежья (в том числе 56 – в Европу, 14 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – на Ближний и Средний Восток, 1 – в Африку). Большая часть новинок расписания приходится на города России. Аэрофлот открывает целую сеть маршрутов из Москвы в города Северного Кавказа – Владикавказ (7 рейсов в неделю), Грозный (7 рейсов в неделю), Махачкалу (21 рейс в неделю), Назрань (Магас) (7 рейсов в неделю), Нальчик (7 рейсов в неделю). Также в списке новых пунктов значатся Ижевск и Ульяновск – на этих направлениях запланировано по 14 рейсов в неделю. В наступающем сезоне «Аэрофлот» расширит свое присутствие на рынке СНГ. Компания открывает полеты из Москвы в Бухару (2 рейса в неделю) и Ош (7 рейсов в неделю). Также этой зимой на карте маршрутов «Аэрофлота» появятся три европейских города - Гётеборг (7 рейсов в неделю), Дублин (7 рейсов в неделю) и Любляна (7 рейсов в неделю). Среди новых направлений самым протяженным станет маршрут из Москвы в крупнейший город индонезийского острова Бали – Денпасар. Полеты будут осуществляться с частотой три рейса в неделю совместно с дочерней авиакомпанией «Россия». К списку пунктов Южной Азии добавится крупнейший мегаполис Шри-Ланки - Коломбо. На этой авиалинии «Аэрофлот» будет выполнять пять рейсов в неделю, в том числе – совместно с дочерней авиакомпанией «Россия». В наступающем зимнем сезоне «Аэрофлот» значительно увеличит частоту полетов на действующих маршрутах по сравнению с летним расписанием 2018 года. Так, возрастет число рейсов в города Европы: Белград (с 14 до 21 в неделю), Брюссель (с 14 до 21 в неделю), Лион (с 7 до 14 в неделю), Софию (с 7 до 14 в неделю), Стамбул (с 28 до 35 в неделю), Тенерифе (с 5 до 7 в неделю), Штутгарт (с 7 до 14 в неделю). На направлениях Ближнего Востока и Азии частота рейсов возрастет для следующих пунктов: Дубай (с 14 до 28 в неделю, в том числе 7 рейсов в неделю в новый аэропорт Дубая – Аль-Мактум), Бангкок (с 7 до 21 в неделю, в том числе - совместно с дочерней авиакомпанией «Россия»), Мале (с 3 до 7 рейсов в неделю), Пхукет (с 7 до 10 в неделю), Хошимин (с 2 до 3 в неделю). Кроме того, этой зимой «Аэрофлот» будет чаще летать на один из любимых курортов Америки - в город Майами. Число рейсов на данном маршруте увеличится с 4 до 5 в неделю. Всего в зимнем сезоне 2018-2019 группа «Аэрофлот» будет выполнять рейсы по 298 маршрутам (252 из них не повторяются) в 57 странах. Маршрутную сеть группы дополнят 185 направлений, по которым рейсы будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров «код-шеринга». Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети "Аэрофлота" появятся еще 19 государств: Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Исландия, Кения, Лаос, Люксембург, Камбоджа, Мальта, Македония, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия и Тунис. Итого с учетом партнерских отношений в зимнем расписании 2018-2019 группа «Аэрофлот» будет выполнять полеты по 483 маршрутам (437 не повторяются) в 76 странах. Отметим, что на сегодня «Аэрофлот» располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 50,1 млн. /TOURBUS.RU

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