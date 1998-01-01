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Тарас Демура: "Первая пятерка туроператоров уже контролирует порядка 70% рынка организованного туризма в России"

Туроператор «TUI Россия» принял активное участие в прошедших на днях форумах Online Travel 3.0 и Visit Russia

Большой интерес вызвало выступление на прошедшем в среду в Москве форуме Online Travel 3.0 выступление гендиректора компании «TUI Россия» Тараса Демуры.

Комментируя ситуацию с банкротствами туроператоров, он сообщил, что сейчас на рынке идет "серьезная чистка" в сегменте небольших и средних компаний.

"Основная причина – в том, что они до сих пор не определились с бизнес-моделью. Очевидно, что, имея тот же продуктовый ряд, что и у крупных операторов, средний игрок проигрывает на волатильном рынке с малой маржинальностью", — сказал эксперт.

По словам Тараса Демуры, у крупных компаний больше финансовая подушка, есть доступ к технологиям и более масштабный бизнес, что позволяет им предлагать лучшие цены. При этом малые и средние игроки могут выжить, предлагая нишевой продукт.

"Первая пятерка туроператоров уже контролирует порядка 70% рынка организованного туризма в России", — заключил руководитель компании.

Также в среду в Ярославле прошел Международный туристический форум Visit Russia, организованный при поддержке правительства Ярославской области и Федерального агентства по туризму «Ростуризм». Ключевой темой нынешнего форума стало развитие городского туризма, который призван стать основой для дальнейшего развития российских регионов.

Увеличение внутренних и въездных туристических потоков будет способствовать привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры гостеприимства и транспорта, созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения в регионах России, - отмечали участники форума.

Заместитель генерального директора туроператора «TUI Россия» Александр Сирченко в общении с журналистами подчеркнул большой туристический потенциал региона, который значительно возрос в ходе подготовки и проведения в России Чемпионата мира по футболу – 2018, хотя в самой Ярославской области матчи чемпионата мира не проводились.

На пленарном заседании «Городской туризм как масштабный туристический тренд ближайшего десятилетия» г-н Сирчено поделился опытом работы туроператора с российскими регионами. Спикер отметил важность проведения маркетинговых исследований по изучению потребностей современного туриста, необходимость определения четкой стратегии и использования инновационных механизмов продвижения и популяризации туризма в российские города.

В рамках деловой программы форума туроператор «TUI Россия» подписал соглашение о сотрудничестве с Департаментом туризма Ярославской области. Подписи под документом поставили директор Департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова и заместитель генерального директора «TUI Россия» Александр Сирченко.

Как сообщает пресс-служба туроператора, это соглашение является продолжением стратегии туроператора по развитию внутреннего и въездного туризма и позволит туроператору совместно с органами власти региона сконцентрировать усилия на развитии туризма в Ярославскую область и продвижении ее турпотенциала, разработать и предложить туристическому рынку новый и удобный для бронирования продукт.

/TOURBUS.RU