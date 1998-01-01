Новости Петербургский туризм станут продвигать амбассадоры В Северной столице представили новые инструменты увеличения доли событийного и конгрессного туризма

Двадцать пятого октября в городе на Неве обсудили «Программу амбассадоров Петербурга» - новинку, которая представляется как один из современных и эффективных инструментов привлечения в Северную столицу деловых и событийных мероприятий. Семинар, организованный по инициативе «Конгрессно-выставочного бюро» (КВБ) Петербурга и состоявшийся на площадке отеля со вполне подходящим случаю названием «Амбассадор», собрал более 50 специалистов сферы делового и событийного туризма из обеих столиц, а также представителей власти, науки и СМИ. Открывая его, заместитель руководителя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия подчеркнула: такая программа впервые создается не только в городе на Неве, но и в России. «Опираясь на мировой опыт, мы вполне можем достичь успеха, поскольку программа амбассадоров уже находится в высокой степени готовности и в самое ближайшее время начнет активно действовать», - сообщила она. Андрей Мацарин, генеральный директор «Конгрессно-выставочного бюро» Петербурга, подтвердил: значительная часть пути в деле создания программы уже пройдена. «В настоящее время сформирован пул потенциальных амбассадоров, а с ноября начнется процесс подписания с ними соглашений о сотрудничестве, - пояснил он. – При этом имеются критерии их отбора, цели работы программы в целом, а также параметры, по которым будет оцениваться ее эффективность. В этом направлении у нас есть совершенно конкретный план действий, который будет последовательно реализовываться». При этом Сергей Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, подчеркнул: в данном случае речь идет не просто о наборе группы авторитетных на мировом уровне специалистов разных областей знаний, способных продвигать Петербург как туристическую дестинацию. «Давно известно, что самый лучший вариант рекламы – «сарафанное радио», - заявил он. – Однако в случае создания программы амбассадоров в первую очередь речь должна идти о наличии стройной и тщательно проработанной идеологии продвижения, основанной на совершенно четких и понятных принципах. Это должна быть многоуровневая система, в которой амбассадоры занимают только первые позиции». А вот реализовывать их наработки, по его мнению, необходимо с помощью целого набора сервисов в бэк-офисе, в состав которого могут входить как структуры КВБ, так и другие подразделения Комитета по развитию туризма Петербурга, а также любые другие заинтересованные организации. В свою очередь, Сергей Алексеев, исполнительный вице-президент Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), считает, что одним из обязательных требований к потенциальным амбассадорам должно стать и знание иностранного языка. «Без этого трудно договариваться с теми, кто может повлиять на привлечение конгрессов, выставок и событийных мероприятий, - считает он. – И вообще надо вести себя активнее, смелее предлагать Петербург как площадку для проведения деловых и выставочных мероприятий». По оценке инициаторов создания «Программы амбассадоров Петербурга», она вполне может оказаться успешной, поскольку аналогичный мировой опыт уже имеется. В частности, к организации не менее чем 30% проводимых в мире мероприятий амбассадоры так или иначе «прилагают руку», а в таких городах как Дублин или Сингапур объем привлекаемых с их помощью конференций, съездов или выставок в 1,5-2 раза выше. В этой связи в Петербурге уверены: если программа заработает в полную силу и к участию в ней удастся привлечь не только именитых жителей города, но и известных иностранцев, готовых продвигать северную российскую столицу, эффект в виде роста количества деловых туристических мероприятий и событий может быть вполне ощутимым. /TOURBUS.RU

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