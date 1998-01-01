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Более 450 туроператоров застрахованы в страховой компании «Якорь», у которой приостановлена лицензия/ Восстановление движения поездов под Туапсе может занять до трех суток/ В больницах Рима остаются шесть пострадавших в метро россиян

Более 450 туроператоров застрахованы в СК «Якорь», у которой приостановлена лицензия

Финансовая ответственность более 450 туроператоров застрахована в компании «Якорь», у которой Банк России с 25 октября приостановил действие лицензии на право осуществления страхования, следует из данных единого федерального реестра туроператоров.

Всего в реестре по состоянию на 25 октября состоят 4344 туроператора. У 455 из них финансовая ответственность застрахована в СК «Якорь». Если лицензия на осуществление страхования будет отозвана, им нужно будет найти нового страховщика в течение 45 дней.

Банк России с 25 октября приостановил действие лицензий страхового акционерного общества «Якорь» (САО «Якорь») в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости. У страховщика есть пять дней на исправление нарушений.

В сообщении регулятора подчеркивается, что страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства, - сообщает «Интерфакс».

Восстановление движения пассажирских поездов под Туапсе может занять до трех суток

Восстановление инфраструктуры для безопасного пропуска пассажирских поездов в районе подтопления в Краснодарском крае может занять до трех суток, сообщает ОАО "Российские железные дороги". Компания просит пассажиров учитывать это при планировании поездок.

РЖД сообщает, что прорабатывает варианты организации перевозок пассажиров с использованием альтернативных видов транспорта. Для перевозки пассажиров между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, подготовлено 35 автобусов.

В 10:00 МСК со станции Горячий Ключ отправились 15 автобусов с пассажирами поездов N127 Красноярск-Адлер, N803 Краснодар — Имеретинский Курорт, N801 Краснодар-Адлер. Ехавшие в составе Адлер-Москва отправлены в 10 автобусах из Туапсе в Горячий Ключ.

Поезда, которые должны были отправиться из Адлера и Сочи, временно отменены. Составы, направляющиеся в обратную сторону, следуют только до Краснодара.

По состоянию на 12.00 МСК в результате наводнения, вызванного непогодой в Краснодарском крае, задерживается 31 пассажирский поезд. Время задержки составляет от одного часа до 18. Пассажиры остановленных поездов, согласно сообщению, обеспечиваются водой. Организовано питание в поездах и на вокзалах в Краснодаре, Туапсе и на станции Горячий Ключ.

Как сообщалось ранее, 24 октября в результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, сопровождающегося обильными осадками, частично подтоплена территория Туапсинского района. На участке Туапсе-Кривенковская из-за схода селевых масс и размыва железнодорожных путей было закрыто движение поездов.

В больницах Рима остаются шесть пострадавших в метро россиян

В больницах Рима по-прежнему остаются шесть граждан РФ, пострадавших в результате поломки эскалатора в римском метро, сообщает в четверг посольство РФ в Италии.

"Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие", — отметили в российском посольстве.

23 октября итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро. Более 10 человек были доставлены в больницы с травмами, в том числе с тяжелыми.

Неполадки эскалатора произошли накануне на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности — около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

/TOURBUS.RU