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25 октября
Самостоятельные туристы стали активнее путешествовать в бархатный сезон

Компания Biletix предоставила нашему порталу анализ предпочтений туристов-индивидуалов в завершающемся осеннем курортном сезоне


Доля самостоятельных путешественников, отправившихся в сентябре-октябре 2018 года за границу, выросла: если в прошлом году в указанный период доля забронированных по внешним направлениям авиабилетов составляла 38%, то в текущем – 43%. Доля внутренних перелетов, соответственно, снизилась с 62% до 57%. Такие данные следуют из аналитики интернет-сервиса Biletix, полученным нашим порталом.

 

При этом средний чек на авиабилеты на рейсы как по России, так и за ее пределы за этот период подорожал. Внутренние авиабилеты подорожали с 6 968 до 8 814 рублей, то есть на 26%, за границу – с 17 924 до 19 215 рублей, или на 7,2%.

Единственным подешевевшим направлением в ТОП-10 самых популярных направлений стали Минеральные Воды: средний чек на авиаперелеты из Москвы в данный регион снизился с 4 852 до 4 570 рублей.

 

Самыми популярными внутренними направлениями бархатного сезона в 2018 году стали Сочи, Минеральные воды, Анапа и Калининград. Наибольшей популярностью среди зарубежных туристических направлений пользовались Тбилиси, Тель-Авив, Тиват, Ереван и Кишенев.

 

Лидерами роста по объему проданных авиабилетов по внутренним направлениям также стали Минеральные Воды – объем продаж авиабилетов вырос на 14%.

По зарубежным направлениям наибольший рост спроса продемонстрировал Тель-Авив – объем продаж в деловую столицу Израиля вырос на 51%.

/TOURBUS.RU

 

N

ТОП-10 направлений в сентябре-октябре 2018

Средний чек в сентябре-октябре 2017 и 2018 гг.

%

Место в рейтинге в сентябре-октябре 2017 и 2018 гг.

1

Москва — Симферополь

6 082 - 8 215

+35

1 - 1

2

Москва — Сочи

5 447 - 7 911

+45

2 - 2

3

Москва — Минводы

4 852 - 4 570

-6

10 - 3

4

Москва — Тбилиси

12 724 - 13 690

+8

14 - 4

5

Москва — Анапа

6 245 - 8 883

+42

7 - 5

6

СПб — Симферополь

7 846 - 9 393

+19

3 - 6

7

Ростов-на-Дону — Москва

4 157 - 4 356

+5

12 - 7

8

Краснодар — Москва

4 560 - 5 614

+23

17 - 8

9

Москва — Тель-Авив

16 254- 16 981

+4

43 - 9

10

Москва —Тиват

12 085 - 13 737

+13

13 - 10

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