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Самостоятельные туристы стали активнее путешествовать в бархатный сезон

Компания Biletix предоставила нашему порталу анализ предпочтений туристов-индивидуалов в завершающемся осеннем курортном сезоне

Доля самостоятельных путешественников, отправившихся в сентябре-октябре 2018 года за границу, выросла: если в прошлом году в указанный период доля забронированных по внешним направлениям авиабилетов составляла 38%, то в текущем – 43%. Доля внутренних перелетов, соответственно, снизилась с 62% до 57%. Такие данные следуют из аналитики интернет-сервиса Biletix, полученным нашим порталом.

При этом средний чек на авиабилеты на рейсы как по России, так и за ее пределы за этот период подорожал. Внутренние авиабилеты подорожали с 6 968 до 8 814 рублей, то есть на 26%, за границу – с 17 924 до 19 215 рублей, или на 7,2%.

Единственным подешевевшим направлением в ТОП-10 самых популярных направлений стали Минеральные Воды: средний чек на авиаперелеты из Москвы в данный регион снизился с 4 852 до 4 570 рублей.

Самыми популярными внутренними направлениями бархатного сезона в 2018 году стали Сочи, Минеральные воды, Анапа и Калининград. Наибольшей популярностью среди зарубежных туристических направлений пользовались Тбилиси, Тель-Авив, Тиват, Ереван и Кишенев.

Лидерами роста по объему проданных авиабилетов по внутренним направлениям также стали Минеральные Воды – объем продаж авиабилетов вырос на 14%.

По зарубежным направлениям наибольший рост спроса продемонстрировал Тель-Авив – объем продаж в деловую столицу Израиля вырос на 51%.

/TOURBUS.RU

N ТОП-10 направлений в сентябре-октябре 2018 Средний чек в сентябре-октябре 2017 и 2018 гг. % Место в рейтинге в сентябре-октябре 2017 и 2018 гг. 1 Москва — Симферополь 6 082 - 8 215 +35 1 - 1 2 Москва — Сочи 5 447 - 7 911 +45 2 - 2 3 Москва — Минводы 4 852 - 4 570 -6 10 - 3 4 Москва — Тбилиси 12 724 - 13 690 +8 14 - 4 5 Москва — Анапа 6 245 - 8 883 +42 7 - 5 6 СПб — Симферополь 7 846 - 9 393 +19 3 - 6 7 Ростов-на-Дону — Москва 4 157 - 4 356 +5 12 - 7 8 Краснодар — Москва 4 560 - 5 614 +23 17 - 8 9 Москва — Тель-Авив 16 254- 16 981 +4 43 - 9 10 Москва —Тиват 12 085 - 13 737 +13 13 - 10