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25 октября
Самостоятельные туристы стали активнее путешествовать в бархатный сезон
Компания Biletix предоставила нашему порталу анализ предпочтений туристов-индивидуалов в завершающемся осеннем курортном сезоне
Доля самостоятельных путешественников, отправившихся в сентябре-октябре 2018 года за границу, выросла: если в прошлом году в указанный период доля забронированных по внешним направлениям авиабилетов составляла 38%, то в текущем – 43%. Доля внутренних перелетов, соответственно, снизилась с 62% до 57%. Такие данные следуют из аналитики интернет-сервиса Biletix, полученным нашим порталом.
При этом средний чек на авиабилеты на рейсы как по России, так и за ее пределы за этот период подорожал. Внутренние авиабилеты подорожали с 6 968 до 8 814 рублей, то есть на 26%, за границу – с 17 924 до 19 215 рублей, или на 7,2%.
Единственным подешевевшим направлением в ТОП-10 самых популярных направлений стали Минеральные Воды: средний чек на авиаперелеты из Москвы в данный регион снизился с 4 852 до 4 570 рублей.
Самыми популярными внутренними направлениями бархатного сезона в 2018 году стали Сочи, Минеральные воды, Анапа и Калининград. Наибольшей популярностью среди зарубежных туристических направлений пользовались Тбилиси, Тель-Авив, Тиват, Ереван и Кишенев.
Лидерами роста по объему проданных авиабилетов по внутренним направлениям также стали Минеральные Воды – объем продаж авиабилетов вырос на 14%.
По зарубежным направлениям наибольший рост спроса продемонстрировал Тель-Авив – объем продаж в деловую столицу Израиля вырос на 51%.
/TOURBUS.RU
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