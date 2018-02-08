Новости «РоссТур» говорит, что не расторгал один из договоров с ERV, а страховщик утверждает обратное Обанкротившийся центр бронирования и страховая компания не могут решить спор вокруг выплат клиентам юрлица «Туроператор Р-Тур»

Как обращает внимание АТОР, на сайте Ростуризма появилась инструкция для туристов ООО «Туроператор Р-Тур» по получению компенсации в результате прекращения туроператорской деятельности компании. Сообщение удивило участников рынка – ранее в ERV сообщали, что договор страхования ответственности «Туроператора Р-Тур» был расторгнут в сентябре по инициативе самого туроператора. На вопрос АТОР в Ростуризме сообщили, что в «Р-Тур» заверяют, что отозвали свое заявление о расторжении договора. При этом, по словам представителей этой компании, страховая премия была возвращена страховщиком туроператору, но он (по его же заверениям) ее получать не стал. В то же время на сайте в страховой компании ERV вчера вечером вновь появилась информация о том, что «договор страхования №ГОТО-006/18 от 08.02.2018 года прекратил свое действие с 14 сентября 2018 года по волеизъявлению (инициативе) ООО «Туроператор Р-Тур». Таким образом, у АО «ЕРВ Туристическое Страхование» отсутствуют правовые основания для рассмотрения обращений». Как напоминает АТОР, компания «Туроператор Р-Тур» появилась в реестре Ростуризма только в апреле этого года. В ее персональном фонде (ведется при «Турпомощи») находятся минимальные для туроператора 100 тыс. рублей. Теоретически туристы могут рассчитывать на эту сумму. После исключения туроператора из членов объединения «Турпомощь» должна открыть реестр и принимать заявления от туристов и по окончании формирования списка претендующих на выплаты принять решение о наличии или отсутствии оснований для выплат. Если претендентов на выплату не будет, деньги по закону должны быть возвращены туроператору. Последний может распорядиться ими по своему усмотрению. Одновременно в компании ERV сообщили, что «РоссТур» уже передал реестр туристов, перед которыми компания не смогла выполнить обязательства в качестве туроператора. Сумма требований по этим договорам пока не сообщается. По данным АТОР, в переданном списке присутствуют только заявки туристов, планировавших поездки при участии компаний TEZ Tour и ANEX Tour, будут публиковаться новые реестры. Полный реестр доступен в личных кабинетах турагентств. Напомним, что ранее «РоссТур» также передал реестр туристов в Ростуризм. Как сообщили в компании, 1214 туристов заключили с «РоссТуром» договоры как с туроператором. Общая сумма требований по этим договорам составит 51,5 млн рублей. Речь идет только об одном юрлице компании – ООО «Росстур». Ранее ERV опубликовала на своем сайте перечень требований к документам для предоставления компанией «РоссТур». Но во вторник в ERV отметили, что пока не все они были выполнены туркомпанией. «Мы собираем информацию и документацию, на основании которой будем принимать решение о признании события страховым; пока оно имеет признаки такового. Это имеется в любом виде страхования: наступает событие с признаками страхового, и только после страховой экспертизы оно квалифицируется как страховое или не страховое», – говорит исполнительный директор ERV Юлия Алчеева. Предполагается, что «РоссТур» должен выполнить все указанные требования в ближайшее время. Более точные сроки пока не называются. Между тем, туристы продолжают передавать заявления в страховую компанию. Большинство из них отправляет заявления по почте, так как основная деятельность партнеров «РоссТура» ведется в регионах России. /TOURBUS.RU

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