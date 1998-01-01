Новости Сеул финансово поможет российским компаниям, проводящим мероприятия в Корее Широкие возможности для российских деловых туристов, посещающих Южную Корею, были представлены в ходе прошедшего в Москве пресс-завтрака

В ходе вчерашнего пресс-завтрака, организованного представителями НОТ Кореи и АБТ-АСТЕ Russia, журналистам были представлены новые программы по продвижению делового туризма из России в Корею. В ходе приветственного слова директор московского офиса Национальной организации туризма Кореи г-н Канг Намгю рассказал об увеличении спроса на отдых в Корее у российских туристов. По официальным данным, с начала 2018 года турпоток в Южную Корею составил более 151 тыс. человек, что на 14% больше, чем в 2017 году. «Ежемесячные показатели увеличиваются, рост примерно в 15% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Наибольший пик туристов был зарегистрирован в мае, тогда мы приняли около 26 тыс. туристов, - сказал он. - Также я хотел бы отметить, что Корея не просто красивая страна, мы страна больших возможностей. У нас также есть все необходимое для MICE- и бизнес-туристов», - отметил спикер.

В свою очередь, Вадим Зеленский, основатель и CEO компании Zelenski Travel Group, отметил: «Россия и Корея во многом похожи, именно наша похожесть и дает уверенность, что наши отношения будут развиваться и мы сможем реализовать много интересных проектов». Как отмечали спикеры, Корея - одна из самых современных и активно развивающихся стран, которой удалось сохранить свое богатое историческое наследие, несмотря на индустриализацию и глобализацию. Вот уже много лет страна показывает рост числа проводимых бизнес-мероприятий, в среднем в год тут проходит около пятисот крупных деловых мероприятий, приезжает до тысячи инсентив-туристов. Корея – круглогодичное направление, дополнительным плюсом является безвизовый режим для россиян, введенный в 2014 году. Главный аэропорт страны – Инчхон вот уже на протяжении десяти лет по праву считается одним из лучших аэропортов мира по уровню высокого сервиса. Прекрасно развитая инфраструктура позволяет туристам без труда перемещаться внутри страны. В столице страны Сеуле насчитывается более 400 гостиниц с возможностями для организации и проведения деловых мероприятий, всего 53 тыс. свободных мест. Есть смотровые площадки, богатый выбор интерактивных программ, множество достопримечательностей. После делового мероприятия в Сеуле и посещения музеев, дворцовых комплексов клиентам можно предложить дополнить программу с посещением острова Чеджу – жемчужины Кореи, где есть прекрасные белоснежные пляжи и расположено множество спа-отелей. Можно выбрать и Инчхон – город с самым крупным морским портом в Корее. Плюсом является то, что города расположены очень близко. Здесь находится множество площадок для деловых мероприятий, большое количество отелей с конференц-залами, есть и смотровые площадки. Другим прекрасным местом для MICE-мероприятия может стать провинция Пхёнчхан, где проходили зимние Олимпийские игры-2018. Сюда без труда можно добраться из столицы на автомобиле или общественном транспорте. Также в местных храмах можно организовать инсентив-мероприятия или мастер-классы, к примеру, кулинарные. Для больших групп предусмотрены специальные дома корейской кулинарии. В Пусане - городе с морским портом и белоснежными пляжами - есть выставочные центры, а также свой аэропорт, что немаловажно при организации крупного делового мероприятия. Пусан входит в топ-10 по рейтингу городов для проведения бизнес-ивентов. Особый интерес присутствующих вызвала информация о том, что Национальная организация туризма Сеула готова оказать нашим туроператорам и компаниям, проводящим бизнес-встречи и конгрессы, заметную финансовую поддержку при организации международных деловых мероприятий. «Если приезжает группа свыше 50 человек на срок более пяти дней, организация выделяет примерно $120 тыс. Также поддерживаются и корпоративные и инсентив-группы. Для групп составом более ста человек, пребывающих на срок более двух дней, предусмотрена помощь в размере до $80 тыс.», - сообщили представители корейской стороны. /TOURBUS.RU

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