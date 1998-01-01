В завершившемся сезоне Петербург принял рекордное число круизных туристов

Как заявила вчера во время встречи с журналистами заместитель руководителя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия, «в целом по городу по итогам года мы ожидаем приема около 800 тыс. круизных туристов».

Этот показатель является рекордным за все последнее время и достигнут как благодаря росту интереса к городу на Неве, так и расширению инфраструктуры приема круизных судов.

Тенденцию к росту численности круизных пассажиров подтверждают и в главном для Петербурга морском пассажирском порту «Морской фасад». В частности, его генеральный директор Вадим Каширин сообщил, что по итогам круизной навигации 2018 года, которая продолжалась с 27 апреля по 17 октября, «Морской фасад» принял 270 судозаходов и обслужил более 623 тыс. пассажиров круизных лайнеров.

«В отдельные дни количество гостей превышало максимальную пропускную способность порта, однако благодаря использованию системы таймслотов нам удалось избежать очередей и недовольства туристов, - заметил он. - Эту систему мы намерены использовать и совершенствовать в дальнейшем».

По его словам, в 2019 году объем принимаемых в Петербурге круизных туристов снова вырастет, так как в «Морском фасаде» уже сейчас запланировали принять 262 судозахода и обслужить 625 тыс. гостей.

Как считает Нана Гвичия, перспективы расширения потока туристов, прибывающих в Петербург по морю, действительно есть. «В настоящее время разрабатывается концепция развития города в этом направлении в перспективе до 2030 года, - сообщила она. - В этой связи речь идет о создании единой системы использования имеющейся инфраструктуры, а также ее совершенствования с учетом возможного перспективного роста пассажиропотока».

Намерение объединить под одним «крылом» все возможности приема морских туристов подтверждает и директор петербургского «Агентства внешнего транспорта» Александра Бахмутская. «Да, «Морской фасад» является вполне успешным проектом, который уже показал свою эффективность, - констатирует она. - Но сейчас нужно создавать единую инфраструктурную систему, которая будет способна оказывать услуги мирового качества все возрастающему числу туристов».

Поэтому речь идет об объединении в единый комплекс с «Морским фасадом» Морского вокзала, а также вхождении в это проект ряда земельных участков, на которых со временем планируется возвести все нужные для приема и обслуживания «водных» гостей объекты.

Что касается приема паромов, Вадим Каширин заявил: инфраструктура «Морского фасада» и сейчас способна обеспечить его сразу на двух причалах. Однако в настоящее время речь может идти только о пассажирах: накатные грузы (в частности, автотрейлеры) в больших объемах пока не принимают из-за того, что не готов соответствующий грузо-пассажирскому статусу пункт пропуска через государственную границу.

«Работа в этом направлении ведется и, скорее всего, все будет завершено к концу следующего года», - сообщил он.

При этом одним из основных «тормозов» направления эксперты снова называют визовый режим. Они уверены: если система 72-часового «безвиза» будет распространена на пассажиров, прибывающих в Петербург по воздуху, или он войдет в программу предоставления иностранцам электронных виз, это сразу же приведет к росту турпотока. В том числе и по морю, поскольку позволит значительно увеличить число тех, кто начинает или завершает круиз. Увы, но в настоящее время таковых всего около 15 тыс. человек — примерно 2,5% от всех обслуженных только в «Морском фасаде».

«Ныне действующий визовый режим является сдерживающим туризм фактором, - считает Вадим Каширин. - Если он будет облегчен, это явно приведет и к общему росту количества пассажиров круизов, и к увеличению числа тех, для Петербург будет местом начала круиза».

/TOURBUS.RU

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