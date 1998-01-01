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Курс евро упал ниже 74 рублей впервые с начала августа/ Три десятка российских болельщиков пострадали при обрушении эскалатора в римском метро/ Восемь россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Норвегии

Евро упал ниже 74 рублей впервые с 8 августа

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, курс евро в моменте опускался ниже 74 руб./EUR1. На 14:54 мск курс евро составил 73,995 руб., что является минимальной отметкой с 8 августа.

Между тем, на 14:56 мск евро восстановил позиции и стоил 74,14 руб., что оказалось на 97 копеек ниже курса на закрытие предыдущих торгов. Курс доллара на это время составил 65,05 руб./$1, опустившись на 46,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 69,09 копейки — до 69,14 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после незначительного снижения в первой половине торгов резко перешел к росту и укрепляется после заявления советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, что Соединенные Штаты в настоящее время не планируют вводить дополнительные санкции против России.

Три десятка российских болельщиков пострадали при обрушении эскалатора в римском метро

Итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали вчера в результате аварии эскалатора в римском метро. Во вторник вечером на римском стадионе "Олимпико" проходил матч Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА.

Неполадки эскалатора произошли во вторник на станции метро Repubblica в часы наибольшей загруженности метро — около 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Прокуратура Рима начала расследование произошедшего. Кроме того, внутреннее расследование проводит руководство столичного метро.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини между тем обвинил российских болельщиков команды ЦСКА в происшествии в римском метро.

"Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды ЦСКА, которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали", — сказал министр в эфире радиостанции RTL.

При этом г-н Сальвини отметил, что Рим является большим и сложным в управлении городом, поэтому некоторые станции римского метрополитена действительно требуют проведения проверки и ремонта.

Восемь россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Норвегии

Восемь российских граждан пострадали в результате ДТП с автобусом в норвежском регионе Финнмарк на сервере страны, сообщают местные СМИ.

По их данным, микроавтобус с российскими пассажирами перевернулся на скользкой дороге. Восемь человек получили легкие травмы, никто серьезно не пострадал. Всем россиянам оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу Киркинеса.

Прибывшие на место происшествия спасатели вернули автобус в нормальное положение. Дорога вновь открыта для движения.

Инцидент произошел в коммуне Сер-Варангер на границе с Печенгским районом Мурманской области. Жители района могут ездить в норвежскую коммуну Сер-Варангер без виз.

/TOURBUS.RU



