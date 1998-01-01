Законопроект о возврате стоимости авиабилета при болезни родственника принят в первом чтении

На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий в случае болезни близкого родственника вернуть стоимость невозвратного авиабилета

В пояснительной записке один из авторов, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Кувшинова, указывает на то, что в настоящее время пассажиры не могут в полной мере воспользоваться своими правами в части возврата средств при отказе от вылета по причине болезни близкого родственника (дети, родители), который не летит с пассажиром, но в силу ряда причин не имеет других родных, которые бы могли обеспечить ему уход.

В связи с этим в законопроекте предлагается прописать, что в случае документального подтверждения болезни близкого родственника пассажиру возвращается плата за авиабилет. Пассажир должен уведомить об этом перевозчика до окончания установленного в соответствии с федеральными авиационными правилами времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, говорится в проекте закона.

Как предполагается, данная мера позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, в частности ребенка, который не планировал лететь, вернуть стоимость билета в полном объеме.

Комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "от ситуации, когда накануне давно запланированного авиаперелета внезапно заболел близкий человек, не застрахован никто. Принятие законопроекта поможет людям в непростой жизненной ситуации, которую никто из нас не может предугадать, вернуть потраченные на билет деньги».

В свою очередь зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сообщил, что при подготовке законопроекта проводились консультации с авиакомпаниями. "Мы выяснили, что на загруженность рейсов это не повлияет, так как компании оперативно могут продать лишние билеты после возврата. Самое важное в этих поправках то, что пассажиры авиалиний получат законодательно закрепленные дополнительные возможности", — сказал г-н Огуль

Комментируя нашему порталу новый законопроект, Ирина Рябовол, представитель международного туристического поисковика Мomondo в России, отметила: «Новый законопроект лишь немного расширяет ряд причин, по которым осуществляется вынужденный возврат авиабилетов, в том числе купленных по невозвратным тарифам.

На данный момент вернуть деньги за любой билет – возвратный или невозвратный – можно в следующих случаях: болезнь пассажира, болезнь члена семьи или близкого родственника, с которым собирался лететь пассажир – сейчас предлагается убрать из закона формулировку «совместно следующих с ним на воздушном судне»; смерть члена семьи или близкого родственника.

Для того чтобы вернуть свои деньги, нужно уведомить авиакомпанию до окончания регистрации на рейс, а также предоставить подтверждающие документы и медицинские заключения.

Кроме того, вернуть деньги за невозвратный билет можно в случае задержки отправления и другого нарушения перевозчиком федеральных авиационных правил.

У возвратных же тарифов могут быть самые разные условия. Как правило, для того чтобы вернуть полную их стоимость (за небольшим удержанием), нужно сообщить авиакомпании о своем отказе за сутки или двое до окончания регистрации».

/TOURBUS.RU