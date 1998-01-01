Новости «Обновленный» остров Боракай вновь открывается для туристов в пятницу Наши эксперты обсуждают, повлияют ли на турпоток новые ограничения, вводимые на популярном филиппинском острове после его полугодовой «чистки»

Популярный филиппинский курорт, остров Боракай, закрытый для туристов на шестимесячную «чистку» из-за экологических проблем, снова открывают для посещения с 26 октября, сообщает АТОР. Шестимесячная очистка пляжей, акватории и самого острова от грязи и мусора обошлось государству в $18,54 млн и теперь туристы приедут на совершенно новый остров. Власти Филиппин установили лимиты посещения Боракая: на нем смогут одновременно находиться не более 19 тыс. туристов. После «чистки» Боракая из номерного фонда острова в 12 тыс. комнат останутся максимум 6–9 тыс. Масштабная реконструкция острова будет продолжаться еще два года, при этом множество зданий еще будет снесено, а у большинства других появятся новые очистные сооружения. Работы на многих участках побережья еще идут, а полностью весь остров откроется для туристов только в декабре 2019 года. Но уже 26 октября первые туристы, которые приедут на Боракай, не найдут на нем много того, что было привычно посетителям острова раньше. Зато они столкнутся с многочисленными запретами и ограничениями. Вводятся они для того, чтобы не «чинить» курорт еще раз в скором времени. Во-первых, на «почищенном» острове не будет ни одного сувенирного магазина, казино или игорной зоны. Также полностью запрещены «огненные танцевальные вечеринки» на пляжах с использованием керосина. Во-вторых на острове с 26 октября тоже запрещены курение или распитие спиртных напитков на пляжах, равно как и употребление принесенных с собой продуктов. Интересно, что согласно новым правилам, даже постройка замков из песка также будет регулироваться и ограничиваться смотрителями. В-третьих, но острове больше не будет никаких водных экскурсий на лодках или катания на водных лыжах. Полностью запрещены и все виды дайвинга. Как отмечает АТОР, эксперты туризма ранее предупреждали, что «переформатирование» туристической инфраструктуры и типа отдыха на Боракае приведет к потере им значительной части российской туристической аудитории. Остров ранее был очень популярен у жителей Дальнего Востока, которые летали сюда как раз за относительно дешевым «тусовочным» отдыхом. Теперь таких туристов может стать существенно меньше. Туристы из европейской части России, говорят эксперты, будут более толерантны к изменениям, т.к. такой отдых попадает в категорию дорогих, как правило, его комбинируют с Манилой. Тем не менее, запрет дайвинга на острове, несомненно, оттолкнет активную молодежь – основного потребителя такого турпродукта. Напомним, что в 2017 году Боракай посетили 6,6 млн туристов, причем довольно большая часть их прибывала на круизных лайнерах. Россиян на остров приезжало до его закрытия не слишком много – до 10–15 тыс. в год. Комментируя эту новость,Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, сообщил нашему корреспонденту: «Наша компания сейчас активно сотрудничает с Управлением по туризму Филиппин, наша цель – повысить узнаваемость бренда и продвинуть его на рынке. Интересно отметить, что без какой-то дополнительно рекламы туристы проявляют интерес к отдыху на Филиппинах. Спрос есть и он хороший, активный. Поэтому я не думаю, что если информация, указанная в новостях об острове Барокай правдивая, то она как-то негативно скажется на спросе. Мы достаточно давно сотрудничаем с принимающей компанией на Филиппинах, буквально вчера повесили на сайт новую программу и там есть дайвинг, так что у меня большие сомнения насчет «принятых мер». Я больше верю нашим партнерам, чем СМИ. Если говорить о популярности отдыха на островах, то скажу, что направление экзотичное и дорогое, сложно дать статистику в процентах насколько выросло число бронирований по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Спрос вырос, будем наблюдать за процессом, сейчас как раз высокий сезон на Филиппинах». В свою очередь в пресс-службе туроператора «Библио-Глобус» нам заявили, что «спрос на курорты Филиппин у клиентов Библио-Глобус сохраняется на уровне прошлого года. Направление Боракай выбирают за белоснежные песчаные пляжи, а также большой выбор активных видов спорта и водных развлечений. Почти в течение всего года на курорте умеренные волны и нет сильных ветров, за счет чего Боракай привлекает поклонников кайтинга, серфинга и виндсерфинга. Переформатирование инфрастуктуры курорта может сказаться позитивно на увеличении доли семейных путешественников, в том числе туристов с маленькими детьми». /TOURBUS.RU

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