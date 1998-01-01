Новости В этом месяце в Оман впервые летят и чартеры и регулярные рейсы Туроператоры обсуждают будут ли востребованы на рынке рейсы из Москвы в столицу Омана Маскат и на курорт Cалала

Первый чартерный рейс авиакомпании Nordwind из Москвы прибыл на минувшей неделе в город-курорт Салала на юге Омана. Его пассажиров ждал торжественный прием в присутствии оманских официальных лиц и представителей СМИ, сообщает местное издание Times of Oman, на которое ссылается РСТ. Всего в зимнем сезоне провинция Дофар, в которой находится второй крупнейший город Омана – Салала, рассчитывают принять 5400 туристов из России. Кроме того, уже 30 октября ежедневные рейсы между Москвой и Оманом начинает и авиакомпания Oman Air. Она будет летать в столицу султаната – Маскат на Boeing-737 MAX в компоновке 12 мест бизнес-класса и 150 в экономе. Авиакомпания предлагает россиянам специальные тарифы – от €350-390 (около 29 тыс. рублей) в эконом-классе. С появлением прямых рейсов в Министерстве туризма Омана ждут роста потока из России. Этому будет способствовать и представительство, которое Министерство туризма Омана вначале обещало открыть в сентябре, но теперь обещает сделать это в конце нынешнего года. Напомним, что с марта этого года россияне могут получить туристическую оманскую визу по прилету в страну или заблаговременно в режиме онлайн. Стоимость визы составляет $15 на 10 дней, годовая мультивиза – $150. В 2017 году в Омане побывали 3,2 млн иностранных гостей, а население страны составляет чуть больше 4 млн. При этом 64% туристов приезжают с помощью туроператоров. С января по июнь 2018 года Оман посетили 6 тыс. российских туристов, что почти на 2 тыс. больше, чем за весь 2017 год. По мнению РСТ, «Оман будет хорошей альтернативой ОАЭ. Здесь есть качественные отели международных цепочек – Shangri La, Chedi, Al Bustan, Sheraton и другие, но при этом сохранилась национальная идентичность. Например, в Омане запрещено строить высокие здания, поэтому он не похож на другие страны Персидского залива, где популярны небоскребы. Здесь интересная природа – в стране есть и горы (самая высокая вершина достигает 3 тыс. метров), и пустыня, прекрасные песчаные пляжи». В то же время Александр Никитенко, руководитель ближневосточного отдела компании «Квинта тур» считает, что «Спрос на Оман единичный и будет оставаться таковым даже на фоне запуска прямых чартеров в Салалу и регулярных рейсов в Маскат до тех пор, пока Министерство по туризму Омана не начнет активно рекламировать и продвигать страну - информации до сиз пор минимум, никакой ясности с тем, каким образом направление будет развиваться и позиционировать себя нет.



Что касается Салалы, то это абсолютно неравоценный аналог Египта – тут есть только пляжный отдых. Вся экскурсионка, помимо качественного отдыха, сосредоточена в Маскате и окрестностях, поэтому давать прогнозы сейчас - дело неблагодарное. В любом случае мы, как Квинта, будем концентрироваться именно на столице с предложением различных экскурсионных программ. И здесь главное - стоимость авиабилетов на прямых рейсах, которая пока что очень высока». Как отметил ранее в интервью нашему порталу гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, «Оман – это замечательная страна, самобытная, красивая, очень интересная, она привлекает своей богатой историей, культурными достопримечательностями, великолепной природой; кроме того, там очень приветливые, дружелюбные, добрые люди. Отелей в Омане не так много, но все они отличаются хорошим сервисом. Оман востребован у наших туристов как «в чистом виде», так и в связке с Эмиратами. Если бы Министерство туризма Омана проявляло больший интерес к России, а еще лучше - инвестировало в рекламу страны в России хоть какие-нибудь значимые деньги, то количество наших туристов росло бы стремительными темпами. Ведь, как говорят на Востоке, невозможно вырастить гранатовое дерево, не посадив для начала косточку». Со своей стороны, Ирина Мануэльская, руководитель отдела продаж компании Sodis, отметила: «Новость о начале полетов в конце этого месяца Oman Air интересная, но нельзя сказать, что долгожданная для рынка. Конечно, прямые рейсы, как показывает практика, повышают интерес к направлению и помогают увеличить туристический поток. В случае с Оманом какое-то увеличение будет, но не очень заметное. У нас нет большого числа запросов на это направление, скорее оно предназначено для искушенных туристов, которые уже почти все видели». /TOURBUS.RU

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