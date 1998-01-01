Конкурс на разработку бренда Петербурга снова в центре скандала

«Заслушав доводы сторон, комиссия Санкт-Петербургского УФАС России признала жалобу представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в Петербурге необоснованной», – таким оказался результат заседания специалистов антимонопольного ведомства, на котором 23 октября рассматривался вопрос о ходе конкурса по разработке платформы, архитектуры и коммуникационной стратегии территориального мета-бренда города на Неве, а также концепции, структуры, системы идентификации и бизнес-плана Агентства по управлению им.

Как напоминает наш петербургский корреспондент, длившийся около двух лет спор по поводу серии туристических логотипов Петербурга, ранее разработанных для города за один рубль «Студией Артемия Лебедева», в этом году завершился окончательной победой противников Комитета по развитию туризма. Результаты того конкурса, который УФАС посчитал заключенным с нарушением антимонопольного законодательства, отменили, а туристические логотипы города, которые успешно использовались длительное время, утратили официальный статус.

После этого Комитет по развитию туризма города объявил новый конкурс стоимостью более 8 млн рублей, результатом которого как раз и должно было стать определение победителя, который подготовит всю систему как самого мета-бренда Петербурга, так и управления им.

Когда конкурс стартовал, при внимательном прочтении его условий даже видавшие виды разработчики приуныли. Еще бы: за два месяца участникам предлагается выполнить огромный объем работы, включая и колоссальный в виде отчетности.

По условиям конкурса, от исполнителя задания требуется, к примеру, проведение стратегических сессий с участием 50 чиновников и экспертов, организация исследования с использованием метода фокус-групп, а также предоставление мета-бренда на анализ не менее чем 80 экспертам, из которых половина должна быть зарубежными.

Если учесть, что, согласно требованиям заказчика, конкурсант уже должен иметь опыт аналогичной разработки, это тоже отсекало часть претендентов.

Результат? Представительство Ассоциации коммуникационных агентств России в Петербурге обратилось в Федеральную антимонопольную службу с письмом, в котором указало на нарушения при проведении конкурса. В жалобе, поданной в УФАС, АКАР прямо просило антимонопольщиков «остановить заключение контракта и выдать заказчику предписание об отмене проведения закупки».

«Проведение такого конкурса - полная чушь, - заявил по этому поводу генеральный директор коммуникационного агентства Generation Brand and Communications Борис Григорьев, который в свое время был инициатором отмены конкурса по логотипам «Студии Артемия Лебедева». – Вместо того, чтобы провести действительно открытый конкурс, выстраивают барьеры».

Однако на этот раз Санкт-Петербургское УФАС России, ранее в связи с поступлением жалобы от потенциальных исполнителей приостановившее было проведение конкурса на разработку мета-бренда города до ее рассмотрения по существу, не нашло оснований для его окончательной остановки. Жалоба АКАР признана необоснованной: это означает, что конкурс, результаты которого должны быть подведены уже 20 декабря этого года, должен продолжиться.

Если, конечно, он снова не будет остановлен (или вовсе отменен) по тем или иным основаниям. А вот удастся ли его участникам выполнить все требования заказчика, а ему самому получить желаемое качество услуги, покажет время.

/TOURBUS.RU