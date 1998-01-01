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Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать игорную зону "Азов-Сити"/ «Аэроэкспресс» изменит расписание поездов в аэропорт Домодедово/ В Бурятии хотят ввести турсбор для неорганизованных групп на Байкале

Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать игорную зону "Азов-Сити"

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону "Азов-Сити" на территории Краснодарского края, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Азов-Сити" находится на побережье Азовского моря. По данным на август, там работали четыре казино, одно построила компания Royal Time, еще три — ЗАО "Шамбала".

ЗАО "Шамбала" в 2017 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза по сравнению с предшествующим годом, до 130,9 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Мы в полной степени запустили третью очередь нашего игорного комплекса. В рамках проекта был построен пятизвездочный отель на 105 номеров, SPA-центр, а также зал казино. Практически мы построили новое казино, увеличилось число посетителей игорной зоны, и это, несомненно, положительным образом отразилось на выручке и чистой прибыли по итогам года", — сообщил ранее "Интерфаксу" директор ЗАО "Шамбала" Максим Смоленцев.

По его словам, количество за 9 лет работы "Азов-Сити" его посетило свыше миллиона человек. Суммарные инвестиции ЗАО "Шамбала" и Royal Time (инвестор игорной зоны) в строительство превысили 6 млрд рублей.

«Аэроэкспресс» изменит расписание поездов в аэропорт Домодедово с 26 по 29 октября

Движение поездов между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом изменится с 26 по 29 октября в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба "Аэроэкспресса".

Уточняется, что 26 октября с 19:00 до конца дня изменится время отправления и прибытия поездов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово. Отклонение от графика некоторых поездов составит от 10 минут, отправление части поездов будет осуществляться раньше.

27 и 28 октября небольшие изменения в графике движения поездов будут происходить в течение всего дня, 29 октября — с 5:00 до 20:00. Отклонение времени прибытия некоторых поездов составит от 10 минут. Ряд поездов отправится раньше, чем обычно.

В компании добавили, что небольшие изменения в графике в указанные даты могут коснуться также других поездов. "В ряде случаев будет изменено время отправления, в связи с чем убедительно просим предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресс", — говорится в сообщении.

В Бурятии хотят ввести туристический сбор для неорганизованных групп туристов на Байкале

Народный Хурал Бурятии направил в адрес Совета законодателей при Совете Федерации проект инициативы о введении на Байкале туристического сбора для неорганизованных групп, сообщает пресс-служба правительства республики. "Предлагается ввести так называемый туристский сбор, средства от которого были бы направлены на создание специализированной инфраструктуры экологического туризма в регионе. Однако в отличие от курортного сбора плательщиками в таком случае станут неорганизованные туристы, отдыхающие в центральной экологической зоне Байкальской природной территории", — говорится в пресс-релизе.

Бурятские законодатели просят внести изменения в статью 12 Федерального закона "Об охране озера Байкал".

После принятия изменения в федеральный закон потребуется разработка законов субъектов РФ, устанавливающих размер туристского сбора, порядок и сроки его исчисления и уплаты, регулирование механизма сбора.

В настоящее время законопроект рекомендован комиссией совета законодателей по аграрно-продовольственной политике и природопользованию для внесения в Госдуму.

/TOURBUS.RU