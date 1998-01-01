Новости Руководители Сбербанка и ВТБ решили создать крупную региональную авиакомпанию Эксперты комментируют новый амбициозный проект в области внутрироссийских авиаперевозок

На минувшей неделе газета "Ведомости" впервые сообщила, что Сбербанк и ВТБ работают над созданием собственной региональной авиакомпании. Собеседники издания отметили, что власти попросили Сбербанк и ВТБ создать авиакомпанию еще в начале 2018 года, а завершить процесс планируется не раньше конца года. Сейчас, уточнили источники «Ведомостей», банки разрабатывают бизнес-план и «определяют облик будущей авиакомпании». Кто будет акционером нового перевозчика, а также какой будет доля Сбербанка и ВТБ в ней, не раскрывают. Для консультации проекта банки выбрали компанию Bain & Company, которая должна предоставить отчеты к концу года. Bain & Company определит, какие самолеты войдут в парк нового перевозчика и какие аэропорты будут его обслуживать. Ожидается, что пассажиропоток в новой компании составит от 6 до 10 млн человек в год. Больше 10 млн пассажиров в год, по данным Росавиации, перевозят только две российские компании — «Аэрофлот» (50,1 млн) и S7 Group (14,3 млн). Сегодня глава ВТБ Андрей Костин подтвердил эту новость, добавив, что совместная региональная авиакомпания ВТБ и Сбербанка может быть создана либо нуля, либо на базе одной из уже существующих и работающих на рынке компаний. "Мы сейчас ведем разработку проекта, мы наняли консультантов вместе со Сбербанком, мы ищем операторов для проекта. Кстати, "Аэрофлот" отказался от этого дела. Пока работаем над концепцией, ничего правительству пока не предлагали", — сообщил глава ВТБ. Он отметил также, что пока привлекать в данный проект другие банки не планируется. "Трудно сейчас сказать, какой объем инвестиций потребуется в проект, это большой объем, это должен быть не меньше чем 1 миллиард долларов", — добавил г-н Костин. При этом он особо отметил, что идея создания компании для региональных перевозок принадлежит главе Сбербанка. "Кто-то написал, что это задание правительства, это неправда. Идея родилась у Германа Оскаровича, я ее активно поддержал", — сказал глава ВТБ. "Дело в том, что в России по существу нет региональной авиации. Вы сами знаете, что добираться из одного города в другой часто приходится через Москву. Поэтому такая идея и родилась, что банки, имея крупные лизинговые компании, могли бы выделить необходимые ресурсы, закупить самолеты и предоставить через лизинг операторам. Но при условии государственно-частного партнерства, потому что здесь без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной", — отметил г-н Костин. По его словам, пока не решено, какие самолеты будут закупаться для авиакомпании. "Специалисты в области авиации говорят, что нужны зарубежные самолеты, потому что наши аэропорты многие не подходят для российских, но это все в проработке, конкретные решения будут зависеть от многих технических и технологических составляющих", — отметил глава ВТБ. Сегодня же стало известно, что Минтранс России поддерживает намерение Сбербанка и ВТБ создать новую авиакомпанию. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих. Вместе с тем г-н Дитрих отметил, что Сбербанк и ВТБ пока еще не представили концепцию и бизнес-план нового авиаперевозчика. «Они составят концепцию, составят финансовую модель и поймут, что будет», — сказал он. По словам министра, авиакомпания, вероятно, будет использовать как российские, так и зарубежные самолеты. Создание новой авиакомпании ВТБ и Сбербанком поможет «Аэрофлоту» получить больше пассажиров на ряде направлений, - заявил сегодня в свою очередь глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, выступая на собрании акционеров компании. Он добавил, что не знает, «удастся ли банкам это сделать». Комментируя новость, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», в беседе с нашим корреспондентом, отметил: «У нас разные рынки и я не очень глубоко знаком со спецификой авиационного бизнеса. Но наши авиационные партнеры мне говорили, что их рынок растет и развивается. Большая часть транзитных рейсов проходит через Москву, что не всегда удобно пассажирам, поэтому полагаю, что инициативу можно оценить положительно. Она поможет улучшить и повысить качество жизни людей, проживающих в регионах. Какое-то время назад власти Башкортостана, Татарстана и областей Поволжья приняли решение субсидировать авиаперелеты между городами региона, и эта нициатива была принята очень хорошо. Говорить об экономической стороне решения создать еще одну региональную компанию я не могу, но думаю, что специалисты прекрасно оценили все «за» и «против» перед принятием данного решения». /TOURBUS.RU



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