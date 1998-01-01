Новости Япония упростила визовый режим для российских тургрупп Эксперты комментируют дальнейшее облегчение японских визовых правил, которое теперь введено для туркомпаний – членов РСТ и АТОР

Япония значительно смягчила визовый режим для россиян, которые едут в страну в составе туристических групп, организуемых компаниями – членами Российского союза туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР), - сообщили сегодня в РСТ. Как сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, новые правила вступили в силу уже в этом месяце. Туристам, которые воспользуются услугами туроператоров – членов двух отраслевых объединений, для заявления на визу потребуется всего лишь две заполненные анкеты, две фотографии, оригинал заграничного паспорта и копия российского. Ранее, помимо перечисленного, было необходимо предоставить также документы, подтверждающие возможность оплаты поездки – справку о зарплате или выписку из банка, программу пребывания и подтверждение брони авиабилетов. "Список туристов, программу тура, подтверждение брони авиабилетов, места проживания, транспорта для передвижения по стране и т.д. теперь будут предоставлять в консульство туроператоры, отправляющие группу в Японию", — добавила пресс-секретарь РСТ. По ее словам, на встрече в резиденции посла Японии в России, приуроченной к визиту делегации представителей Либерально-демократической партии Японии, а также руководства Японского агентства по туризму (JATA), Национальной туристической организации (JNTO), авиационных и туристических компаний, посол Тоёхиса Кодзуки заявил, что такое решение было принято с учетом того, что 2018-й – перекрестный Год Японии и России, и в целях укрепления взаимопонимания между народами двух стран. Президент РСТ Сергей Шпилько подчеркнул, что решение принято в одностороннем порядке: "А ведь Япония — не та страна, где экономика полностью зависит от туризма, это одно из самых развитых индустриальных государств. И принятое решение наглядно демонстрирует, какое значение там придается наращиванию туристического экспорта. Возможно, поэтому Японии и удалось за неполных полтора десятилетия увеличить въездной турпоток с 5 млн до 30 млн туристов". Он также отметил, что упрощение визового режима запускается именно через туроператоров, то есть стимулируется организованный турпоток. В свою очередь, Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, заявил нашему порталу: «Спрос на направление хороший, но данное нововведение не создаст «бум» на рынке. Дело в том, что по факту не так уж многое изменилось. Упростили требования к документам для групп от трех человек, а ездят в Японию в основном индивидуальные туристы - вдвоем или по одиночке, то есть для них ничего не изменилось. Получается, что как мы оформляли наших туристов, так и продолжаем оформлять. Причин, почему Япония не является массовым направлением, несколько - дороговизна, долгий перелет. Японию выбирают те, кто посетил почти все страны и хочет новых впечатлений». Как сообщили нам, в свою очередь, в российском офисе JNTO, девять месяцев 2018 года показывают стабильный рост российского турпотока – Японию посетили 68,5 тыс. россиян. В 2017 году эта цифра составила 54 385 человек, таким образом, увеличение турпотока составило 26%. В целом за девять месяцев страну посетили 23 468 500 человек - этот показатель превысил прошлогодний на 10,7%. Общая цифра турпотока из разных стран мира в связи с природной нестабильностью в сентябре снизилась на 5,3% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 2 159 600 человек. В сентябре Страну восходящего солнца посетило рекордное количество россиян – 7600 человек. По сравнению с прошлым годом турпоток увеличился на 17,1%. Эта цифра могла бы быть ещё выше, если бы не тайфун, пришедший в Осаку, и землетрясение на Хоккайдо. /TOURBUS.RU

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