Новости Компания Travelport стала эксклюзивным дистрибьютором авиакомпании Air India На протяжении последнего времени Travelport активно расширяет свои позиции в Индии

Компания Travelport по итогам тендера стала единственным дистрибьютором авиакомпании Air India на внутреннем рынке, - сообщили нам в пресс-службе компании. Внедрение начнется в ноябре 2018 года и завершится в конце 2019. Согласно условиям контракта, Air India начнет использовать функционал Travelport Rich Content and Branding, которым уже пользуется более 270 авиакомпаний. Это решение позволяет отображать графический контент авиакомпаний, линейки тарифов и весь ряд дополнительных услуг. Таким образом, Travelport будет предоставлять тот же самый контент, что и собственные каналы прямых продаж Air India. Air India является национальным перевозчиком огромной страны. Она занимает прочные позиции на международном и внутреннем рынке. Вместе с Air India Express на долю компании приходится 43% всех международных перевозок с начальным или конечным пунктом в Индии, осуществляемых индийскими авиакомпаниями, и 17%, если брать в расчет все международные авиакомпании (по состоянию на III квартал 2017 года). Компания является участником группы Star Alliance. Она была одним из пионеров гражданской авиации в Индии, первой начала выполнять регулярные рейсы в своей стране и работает на рынке уже более 85 лет. На протяжении последнего времени Travelport активно расширяет свои позиции в Индии. Так, компания купила бизнес у таких крупных туристических агентств, как MakeMyTrip, Ibibo, Yatra, EaseMyTrip и ClearTrip. Кроме того, Travelport активно сотрудничает не только с крупными компаниями, занимающимися организацией деловых поездок, но и с новыми представителями туристического сектора, такими как PayTM. Помимо договора на распространение контента Air India, Travelport также укрепляет и расширяет свое сотрудничество с ведущими сетями отелей и агрегаторами, работающими в стране. В их числе Oberoi, Taj, Treebo, Trident. Прадип Сингх Карола, председатель и управляющий директор Air India, отметил, что «компания Air India рада доверить реализацию столь важного проекта компании Travelport. В ходе письменных и устных переговоров специалисты компании продемонстрировали глубокое понимание наших потребностей, а также наличие впечатляющих технологических и финансовых резервов. переходя к сотрудничеству с Travelport, мы надеемся добиться еще более выгодного соотношения цены и качества, а также повысить доступность наших услуг для пассажиров в Индии и за рубежом». Гордон Уилсон, президент и генеральный директор Travelport, в свою очередь, прокомментировал: «Мы рады, что Air India выбрала Travelport в качестве поставщика этих услуг. Это еще одна возможность представить наши технологии и наши услуги в Индии. Тендер был непростым: мы столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны соперников и со строгим отбором со стороны авиакомпании. Мы с нетерпением ждем начала работ по проекту и готовы предоставить авиакомпании услуги мирового класса». В Индии Travelport сотрудничает с компанией ITQ, входящей в состав Interglobe Group. Эта группа ведущих компаний в сфере авиации, гостиничного бизнеса и туризма, которая активно способствует расширению рынка путем внедрения инноваций и современных услуг, налаживает связи с глобальными брендами и тем самым помогает повышать качество обслуживания и ценность коммерческих предложений в отрасли. ITQ является официальным дистрибьютором Travelport на шести рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию и Шри-Ланку. /TOURBUS.RU

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