Новости Петербургские отели и речные суда начинают стратегическое партнерство Эксперты комментируют новый совместный проект сети отелей Cronwell и судоходной компании «Нордшип»

В конце минувшей недели в Петербурге состоялась презентация нового для туристического рынка проекта, в рамках которого сеть отелей Cronwell и судоходная компания «Нордшип» объявили о начале стратегического партнерства, направленного на создание комплексного продукта, в который могут войти как услуги по размещению гостей города, так и сервис по их обслуживанию на воде. «Это не просто джентльменское соглашение о том, что мы будем рекомендовать клиентам услуги друг друга, - сразу же пояснил управляющий партнер Cronwell Алексей Мусакин. – Это вполне конкретный бизнес-проект, который предполагает наличие определенных договоренностей и обязательств». При этом все нужные документы будут подписаны сторонами в ближайшее время, а к сотрудничеству в рамках нового проекта могут быть привлечены и другие участники рынка гостеприимства Петербурга. Говоря о старте новинки на борту одного из судов «Нордшип», Алексей Мусакин подчеркнул: некоторый опыт организации отдыха на воде у Сronwell уже есть. В частности, еще в Ханты–Мансийске предтеча этого оператора владел четырьмя двухпалубными теплоходами, а в середине 2000-х, по приходу в Грецию, Сronwell обзавелся не только отелем Miraggio с причалами, но и яхтой luxury–класса на восемь человек. «Предоставление возможности отдыха на воде - выгодная дополнительная услуга, однако в условиях России с ограниченной по времени навигацией нам надо объединять усилия, - считает он. – При этом и судоходная компания, и отельеры получают возможность дополнительного заработка, а также загрузки мощностей и персонала». В свою очередь, генеральный директор «Нордшип» Дмитрий Чижов сообщил, что в настоящее время компания располагает шестью судами проектов «Мойка» и «Фонтанка», которые являются самыми новыми в Петербурге. «В частности, одно из наших судов проекта «Фонтанка» появилось только в 2018 году, - подчеркнул он. – При этом за последние 3 года в Петербурге было введено в строй всего 4 теплохода типа «Фонтанка, а новых судов проекта «Мойка» не было совсем». По данным компании, в свой флот она инвестировала около 100 млн рублей, а все заказы были выполнены на верфях Ленинградской области. При этом использовать суда можно по-разному: они способны осуществлять как экскурсионные маршруты, так и становиться плавучими конференц-залами, местами проведения банкетов, презентаций и пр. Особо подчеркивается то, что в судоходном бизнесе «Нордшип» использует лучшие практики управления и работы с персоналом, которые были получены в компании в другой области предпринимательства. Участники встречи, проходившей во время речной прогулки на теплоходе «Британия» (а ими были, в основном, представители отелей Петербурга), по достоинству оценили новинку. В частности, Светлана Шустова, генеральный директор гостиницы «Охтинская», сообщила, что «благодаря новому партнерству мы можем расширить комплекс услуг, которые предлагает отель». «Гостей, которым хотелось бы получить дополнительный вид развлечений в виде прогулки по воде, у нас бывает довольно много, – пояснила она. – Если учесть, что рядом с отелем есть пирс, способный принимать речные суда, для нас реализация этого сотрудничества может быть вполне успешной». По оценке управляющего Azimut Отель Санкт-Петербург Михаила Веричева, «это привлекательно в таком формате взаимодействия между судовладельцем и отелями». При этом организаторы проекта подчеркивают: в первую очередь присоединиться к нему смогут те отели, которые находятся вблизи воды на каналах и реках Петербурга, способные обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров. По приблизительным оценкам, таких в городе наберется не менее 20-30 и, следовательно, аудитория для расширения сотрудничества в рамках проекта отелей Cronwell и судоходной компании «Нордшип» довольно обширная. /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире

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