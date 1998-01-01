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Семейная пара из России погибла на Кипре/ Улицы и метро затопило в Риме из-за сильных дождей/ МИД предупредил о нарушении транспортного сообщения в Малаге из-за наводнения

Семейная пара из России погибла на Кипре

Посольство РФ на Кипре подтвердило гибель двух российских туристов в результате падения автомобиля со скалы.

"С прискорбием подтверждаем, что 20 октября арендованная двумя российскими гражданами машина упала с обрыва по дороге между Лачи и Акамасом (район Пафоса). Их тела сейчас находятся в морге Пафоса, документы в полиции. Приносим наши соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии добавили, что находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании. В настоящий момент разыскиваются родственники погибших.

Двое российских туристов, мужчина 58 лет и его жена 48 лет, погибли на Кипре в субботу. В арендованном автомобиле они сорвались со скалы и пролетели около 30 метров.

Улицы и метро затопило в Риме из-за сильных дождей

Мощные ливни обрушились на Рим и его окрестности, в результате чего сегодня автотранспортное движение в городе оказалось частично перекрыто, а также из-за затопления закрыты некоторые станции метрополитена, сообщает в понедельник итальянская газета la Repubblica.

Ряд восточных и западных частей Рима оказались затоплены: речь идет об улицах и бульварах Прати Фискали, Тициано, Номентана, Тибуртина и Тиррено. На юге итальянской столицы повалены деревья из-за сильных порывов ветра.

В некоторых районах Рима движение транспорта приостановлено из-за высокого уровня воды. Помимо этого, потоки воды залили некоторые станции римского метрополитена, в связи с чем были временно закрыты шесть станций.

Департамент гражданской защиты Италии распространил заявление, в котором говорится о тяжелой ситуации в связи с "сильными порывами ветра и штормом", которые во вторник могут стать еще сильнее.

О жертвах и пострадавших в результате непогоды пока не сообщается. По информации местных СМИ, полиции удалось спасти двух водителей, которые не могли самостоятельно выбраться из своих автомобилей.

МИД предупредил о нарушении транспортного сообщения в Малаге из-за наводнения

Транспортное сообщение на испанском курорте Малага серьезно нарушено из-за наводнений, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

«Испания – по следам наводнений в провинции Малага серьезным образом нарушено транспортное сообщение, метеорологи прогнозируют продолжение обильных осадков», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Малага – курортный город на юге Испании, в Андалусии. Расположен на западном побережье Средиземного моря в 100 км от Гибралтарского пролива.

/TOURBUS.RU