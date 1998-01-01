Туризм из Китая хотят «облагородить» с помощью гидов

Одной из наиболее острых тем обсуждения в рамках деловой программы недавно состоявшегося форума Saint Petersburg Travel Hub стало обсуждение практики приема в России туристов из Китая. При этом за круглым столом, несмотря на некоторые организационные препятствия, все же сошлись представители разных точек зрения на процесс расширения турпотока из Поднебесной, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Предваряя дискуссию, заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев подчеркнул: как бы то ни было, но китайцы уже стали в стране самыми многочисленными гостями. «А с учетом имеющихся тенденций, они будут оставаться таковыми еще долгое время, - считает он. – Поэтому сейчас нам надо понять, каким образом сделать так, чтобы турпоток из КНР был полностью контролируемым и приносил России тот доход, на который в этом случае можно рассчитывать».

Спорить с заявлением о росте потока гостей из Китая бессмысленно. Согласно мировой статистике, в период с 2001 года китайский турпоток вырос в мире на 1380%: в 2017 году за рубежом насчитали уже 145 млн китайских туристов. С учетом того, что только 7% китайцев в настоящее время имеют загранпаспорта, а Россия входит в число наиболее популярных выездных направлений из КНР, перспективы в количественном отношении вполне радужны. Но…

Как считают многие эксперты, обслуживание турпотока из Поднебесной в России осуществляется силами исключительно китайской диаспоры по «серым» или даже «чёрным» схемам, в результате чего он почти бесполезен для легального российского турбизнеса. «На сегодня сложилась ситуация, когда китайский туризм вышел из-под контроля туротрасли и попал под контроль непонятных частных лиц», - считает председатель совета Ассоциации содействия российско-китайскому туризму Юрий Цуркан. Что предлагается делать, чтобы хоть как-то изменить ситуацию?

По словам заместителя руководителя ассоциации «Мир без границ» Александра Агамова, в настоящее время создана и действует рабочая группа, которая призвана урегулировать шероховатости, возникшие в сфере российско-китайского туризма. «Сейчас есть возможность поучаствовать в работе этой группы и тем самым способствовать решению проблем с демпингом, недобросовестной конкуренцией и всеми теми вопросами, о которых идет речь», - сообщил он.

В свою очередь, глава компании «Луна» Константин Яхонтов предложил использовать два инструмента, которые, по его оценке, решат проблемы с приемом китайцев в принципе.

«Очевидно, что ключевую роль здесь играет фигура гида-переводчика: если на законодательном уровне появится норма, согласно которой работать в этом качестве может только гражданин России с соответствующей подготовкой – это сразу поставит заслон нелегалам, - уверен он. – А в качестве второй действенной меры надо предусмотреть «отвязку» туристических маршрутов для китайцев от тех «специальных» магазинов или ресторанов, в которые их до сих пор возят. И практика тех стран, которые уже предприняли подобные меры, показывает – они вовсе не отпугивают китайского туриста».

Виктория Баргачева, председатель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка, подтвердила: город вполне обеспечен российскими переводчиками с китайского языка. «У нас таких специалистов достаточно уже сейчас, а если будет необходимо – можем оперативно подготовить и дополнительных», - заверила она.

Будет ли что-то предпринято в ближайшее время? По оценке председателя экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике Игоря Фомина, в настоящее время идет обсуждение вопроса на самых разных уровнях.